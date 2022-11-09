Silahla tehditten aranan sürücü denetimde yakalandı

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Murat DELİKLİTAŞ-Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU’nda yapılan Yeditepe Huzur denetiminde, silahla tehdit suçundan aranması bulunan Serdar U. yakalandı. Alkollü araç kullandığı için ehliyetine daha önceden el konulduğu da öğrenilen U. kelepçelenerek gözaltına alınırken, kullandığı otomobil trafikten men edilip otoparka çekildi.

İstanbul genelinde, bu yılın 41’inci Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerinin görev aldığı denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

SİLAHLA TEHDİTTEN ARANMASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Taksim’de oluşturulan denetim noktasında, şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü Serdar U.’nun yapılan GBT sorgusunda, silahla tehdit suçundan aranması olduğu ortaya çıktı. Sorguda ayrıca, U.’nun ehliyetine daha önceden alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu da tespit edildi. Serdar U. kelepçelenerek gözaltına alınırken, otomobil de trafikten me edilip otoparka çekildi. (DHA)

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(FOTOĞRAF)