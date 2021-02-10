Silahını temizlerken namluda unuttuğu mermi ile kendini vurdu

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’da temizlediği tabancası kazara ateş alan M.K. (31), karnından yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. Pırıltı Sokak’ta bulunan evinde tabancasını temizlemeye çalışan M.K., namluda mermi unutunca, kazara ateş alan tabancadan çıkan merminin hedefi oldu. Silahtan çıkan kurşunun karnına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan M.K.’nın yardımına diğer odada bulunan ailesi koştu. Silah sesini duyan apartman sakinleri panik yaşarken, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada aile de durumu sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.K., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, M.K.’ya ait olduğu öne sürülen tabancayı incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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