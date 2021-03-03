Silahı ateş alan polis memuru yaşamını yitirdi (2)

GENÇ POLİS İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ

​Silahının ateş alması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Abdurrahman Arslan için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ümit İlbayı, polis memurunun babası Medeni Arslan, annesi Zeynep Arslan ile 4 kardeşi, yakınları ve çok sayıda polis memuru katıldı.

Törende konuşan Veysel Tipioğlu, “Elim bir kaza neticesiyle 24 yaşında hayatın baharında gencecik pırıl pırıl bir kardeşimize son görevimizi yapmak için buradayız. Acının tarifi yok, kardeşimiz vatanına, milletine, bayrağına ve aziz milletimize karşı sorumluluklarını yerine getirdiği sırada bir kaza neticesi hakkın rahmetine kavuştu. Kaza neticesi silahının ateş alması sonucu hakka yürüyen kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Suzan Arslan, kardeşinin cenazesi araca konulduğu sırada, “Sen daha hayatının baharındasın. Oy yiğidim, ben sana kurban olayım. Kalk yerinden kalk ben sana öleyim” diye feryat etti.

Polis memuru Arslan’ın cenazesi Erzurum’a götürülmek üzere Sabiha Gökçen Havaalanı’na götürüldü. Polis memurunun cenazesi yarın Erzurum’un Karayazı ilçesinde toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI