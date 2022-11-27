Silah uzmanı gazi

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Oğuzhan SARI- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)- HAKKARİ’nin Çukurca ilçesinde 2005 yılında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanarak gazi olup, bacağına platin takılan, buna rağmen terörle mücadele operasyonlarında görev almaya devam eden astsubay Koray Gürbüz, 2013’te emekli oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterindeki tüm silahları kullanma kabiliyetine sahip olan Gürbüz, şimdi yıllarca hizmet ettiği, TSK için askeri ürün ve projeler geliştiren savunma sanayi firmasında ‘silah uzmanı’ olarak çalışıyor.

Koray Gürbüz, 14 yaşında girdiği askeri liseden 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda astsubay olarak göreve başladı. Gürbüz, Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında birçok operasyona katıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve sınır ötesinde terörle mücadeleye yönelik yürütülen önemli operasyonlarda görev aldı. 2003’te Kayseri 1’inci Komando Tugay Komutanlığı’na geçen Gürbüz, 2005’te Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanarak gazi oldu. Sağ bacağında platin bulunan ve buna rağmen Yüksekova, Irak’ın kuzeyi ve Siirt Pervari’de terörle mücadelede görev almaya devam eden Gürbüz, 2008’den 2013’e kadar da Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı’nda görev yaptıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle emekliye ayrıldı.

SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETİNDE SİLAH UZMANI OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki tüm silahları kullanma kabiliyetine sahip olan ve bu silahların tüm özelliklerine ilişkin bilgisi olan gazi Gürbüz, 2019’dan itibaren ise TSK için askeri ürün ve projeler geliştiren savunma sanayi firmasında ‘silah uzmanı’ olarak çalışıyor. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri bünyesinde Simülasyon Sistemleri Direktörlüğü’nde görev yapan Gürbüz, askeri personel için tasarlanan simülasyon eğitim projelerinde kullanılan silah ve diğer teçhizatın gerçeğiyle bire bir uyumlu olması noktasında mühendislere destek oluyor.

‘ASKERİ BİRİKİMİMİ ANLATIYORUM’

TSK’dan emekliye ayrıldıktan sonra bacağındaki platinlerle 2018’de Everest’e tırmanış da yapan Gürbüz, hayatının her döneminde orduya hizmet ettiğini söyledi. 14 yaşından itibaren elde ettiği tecrübeleri şimdi askeri personelin eğitimlerine yönelik projeler geliştiren savunma sanayi şirketinde kullandığı için çok mutlu olduğunu belirten Gürbüz, “Simülasyon Sistemleri Direktörlüğü’nde askeri projelere bakıyorum. Burada ‘Sistem Mühendisliği’ ve ‘Yazılım Mühendisliği’nde görev yapan mühendis arkadaşlarıma; askeri cihazlar, gece görüş dürbünleri, termal dürbünler, askeri silah sistemleri konusunda destek oluyorum. Askeri birikimlerimi onlara anlatmaya çalışıyorum” dedi.

‘GERÇEĞE EN YAKIN OLMASINI SAĞLIYORUM’

Gürbüz, askeri personelin eğitimleri için geliştirilen simülasyon eğitimlerinde kullanılacak simüle dürbün ve diğer askeri teçhizatın gerçeğe en yakın olması konusunda destek olduğunu belirterek, “Bizim üretmiş olduğumuz dürbünler gerçek dürbünlerle birebir aynı; fakat simüle dürbünler bunlar. Bu dürbünler, interaktif bir dershane içinde kullanılan dürbünler. Bu dürbünlere biz dışarıdan bir görüntü basarak ekrandan o görüntüyü almaya çalışıyoruz. Tabii bu dürbünlerin bir sürü özelliği var. Mesela yakınlaştırma özelliği var. Mesafe ölçme şebekeleri var, içinde bir sürü fonksiyonu var. Ben burada yazılımcı arkadaşlara, bu fonksiyonları nasıl kullanacağını, sistemin simüle dürbüne nasıl aktarılacağı konusunda destek olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda da sistem mühendisliği tarafında, dürbünlerin tasarımı ve üretiminin gerçeğe en yakın şekilde olmasını sağlıyorum” diye konuştu. .

Gürbüz, şirket olarak Güney Kore’nin 5’inci nesil savaş uçağı programının, uçaklar arası simülasyon verilerinin aktarılması, kol içi bilgilerinin paylaşılmasını sağlayan data linkini geliştirip, teslim ettiklerini de kaydetti. (DHA)

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