Silah ticareti yapan şüphelilere nefes kesen operasyon kamerada

İSTANBUL (DHA) BAYRAMPAŞA’da jandarma ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silah ticareti yapan şüphelilere yönelik AVM otoparkında düzenlediği operasyonda 18 adet tabanca, 100 adet tabanca fişeği ele geçirildi. M.B., N.D. ve Ö.S. isimli şüphelilerin suçüstü yakalandığı nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Bayrampaşa’da bazı kişilerin yasadışı yollarla temin ettikleri silahları İstanbul’da piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Şüphelileri tespit eden ve bağlantılarını ortaya çıkarmak üzere bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, M.B. liderliğindeki şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri silahları piyasaya sürdüklerini belirledi.

Ekipler, şüphelilerin kullandıkları araca yükledikleri silahları pazarlamak üzere bulundukları bölgeden ayrıldıklarını belirledi. Takip edilen aracın bir AVM’nin otoparkına park edilmesi üzerine operasyon için harekete geçildi. Ekiplerin nefes kesen bir operasyonla etkisiz hale getirdiği örgüt elemanlarının kullandığı araçta yapılan aramalarda bagajda alışveriş poşetine gizlenmiş 17 adet Cold ve 1 adet Kılınç 2000 Light marka olmak üzere, toplam 18 adet tabanca ile 100 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, M.B., N.D. ve Ö.S. isimli şüpheliler yakalandı. Suçüstü yakalanan M.B., N.D. ve Ö.S. isimli örgüt üyeleri, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Örgüt üyelerinin bağlantılı olduğu kişilerin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak jandarma ekiplerinin çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Öte yandan nefes kesen operasyon kameralara da yansıdı.

