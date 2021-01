Silah kaçakçılığından tutuklanan kamu görevlisi, ‘Kısıtlamada beni kimse durdurmaz’ demiş

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da polisin durdurup arama yaptığı araçta 9 ruhsatsız tabanca ile yakalanan E.Ö. ile Ç.C., gözaltına alındı. Kamu görevlisi olduğu belirlenen E.Ö.’nün, Ç.C.’ye, “Beni kısıtlamada kimse durdurmaz. Benimle rahat rahat kaçakçılık yapabilirsiniz” dediği ve her kaçak silah sevkinden 20 bin lira aldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında, 2 kişinin kente, İstanbul’dan çok sayıda ruhsatsız silah getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda durduruldu. Otomobilde arama yapan polis, aracın alt muhafazasına gizlenmiş ruhsatsız 9 tabanca ele geçirdi. Polis, otomobildeki E.Ö. ile arkadaşı Ç.C.’yi gözaltına aldı.

HER KAÇAK SİLAH SEVKİ İÇİN 20 BİN LİRA ALIYORMUŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden E.Ö.’nün kamu görevlisi olduğu ve koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında rahatça sokağa çıkabileceğinden dolayı silah kaçakçılığını kısıtlamanın olduğu gün yapmaya çalıştığı öğrenildi. E.Ö.’nün, silahları İstanbul’dan aldığı öne sürülen Ç.C.’ye, “Beni kısıtlamada kimse durdurmaz. Benimle rahat rahat kaçakçılık yapabilirsiniz, ancak sizden 20 bin lira alırım” dediği belirlendi. E.Ö.’nün, her kaçak silah sevkinden 20 bin lira aldığı saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. ile Ç.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

