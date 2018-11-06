Sıla ve Ahmet Kural arasındaki olay neticesinde Google’da yapılan aramaların büyük kısmı bu iki isme ait. Bakın Türkiye genelinde Google’da en çok neleri arıyoruz?

29 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında Google’da en çok neler arandı dersiniz? İlk olarak Ahmet Kural ve Sıla isimleri dikkat çekerken, diğer yandan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi de Google aramalarına damga vurdu. İşte Google’ın en çok aranan kelime ve isimleri:



Fenerbahçe-Galatasaray derbi

Ahmet Kural, Sıla

Nazar Nur Kaya

KPSS Önlisans soruları

Koray Şener

Süper Lig puan durumu

ÖTV KDV indirimi

Murat Başoğlu

Şarık Tara

Askerlik düşecek mi, tek tip askerlik

Bedrettin Dalan

Okan Can Yantır

Can Yaman

Halloween, Cadılar Bayramı

Ceren Hindistan, Mustafa Sandal

Fatih Tezcan

Mehmet Ali Erbil

Dilay Korkmaz

Cihangir İslam

Mete Gazoz

Harran Üniversitesi Rektörü, Ramazan Taşaltın

Sedef Yavuzalp

Türk Bayrağı

Deniz Baysal, Barış Yurtçu

Atatürk Havalimanı ne zaman kapanıyor, yeni havalimanı nerede

Buray son albüm

Şenay Gürler

Serenay Aktaş

Bedelli askerlik

Ampute Milli

KPSS Önlisans soruları

Koray Şener

Süper Lig puan durumu

ÖTV KDV indirimi

Murat Başoğlu

Şarık Tara

Askerlik düşecek mi, tek tip askerlik

Bedrettin Dalan

Okan Can Yantır

Can Yaman

Halloween, Cadılar Bayramı

Ceren Hindistan, Mustafa Sandal

Fatih Tezcan

Mehmet Ali Erbil

Dilay Korkmaz

Cihangir İslam

Mete Gazoz

Harran Üniversitesi Rektörü, Ramazan Taşaltın

Sedef Yavuzalp

Türk Bayrağı

Deniz Baysal, Barış Yurtçu

Atatürk Havalimanı ne zaman kapanıyor, yeni havalimanı nerede

Buray son albüm

Şenay Gürler

Serenay Aktaş

Bedelli askerlik

Ampute Milli Takım