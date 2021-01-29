‘Şila’ ile aramada kurutulmuş elmalar arasında 28 kilo eroin bulundu

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin başvuru yaptığını, 79 milyar 24 milyon liralık borç için yapılandırma yapıldığını bildirdi.