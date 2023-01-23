Siirt’teki 350 metre yükseklikten kayalıklara atladı

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Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)- SİİRT’te Baki Yılmaz (20), Botan Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Delikli Taş bölgesinde, 350 metre yüksekten kayalıklara atladı. Yılmaz’ı arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Botan Vadisi Milli Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre Baki Yılmaz, Delikli Taş bölgesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı 350 metre yükseklikten kayalıklara atladı. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Baki Yılmaz’ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Arama çalışmalarının sabahın ilk saatlerinde tekrar başlatılacağı belirtildi. (DHA)

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