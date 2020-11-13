Siirt’te ‘Zivzik narı’nın hasadı başladı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT’in Şirvan ilçesi Pirinçli köyünde bölgeye özgü ‘Zivzik narı’nın hasadı başladı. Zivzik narını Türkiye’nin dört bir yanına gönderdiklerini söyleyen üretici Sıddık Özaydın, “30 dönüm arazimde yılda ortalama 400 ton nar elde ediyorum” dedi.

Şirvan’a bağlı Pirinçli köyünde yaşayanlar, köye adını veren pirinç ekiminde istedikleri verimi elde edemeyince bölgeye özgü ‘Zivzik narı’ üretimine yöneldi. 79 haneli 1500 nüfuslu köyde nar yetiştiriciliği geçim kaynağına dönüşürken, üreticiler bu yılki hasattan istedikleri verimi elde edemedi. Üreticiler, geçen yıl 2 bin ton üzerinde olan rekoltenin bu yıl ortalama 1500 tona gerilediğini söyledi.

Üretici Sıddık Özaydın, Zivzik narını Türkiye’nin birçok kentine gönderdiklerini belirterek, “30 dönüm arazimde yılda ortalama 400 ton nar elde ediyorum. Elde ettiğimiz narları Türkiye’nin birçok kentine gönderiyoruz. Yılda 300-400 ton nar elde ediyorum ancak bu yılki verim istediğim gibi olmadı. Hasadını yaptığım narların büyük kısmını İstanbul’daki işletmelere sattım” dedi.

Abdulkerim Çaylı ise Pirinçli köyünde üretilen narın kilosunu tarlada 2 TL’den sattıklarını ifade ederek, “Köyümüzde yıllar önce pirinç üretimi yapılırdı. Ancak son yıllarda bu değişti ve köyün geneli nar ağacı ekti ve geçimlerini şu an narın üzerinde sağlamaya başladılar. Benim 25 dönüm arazim var ve bu arazimde nar ağaçları var. Bu yıl geçen yıla oranla bir hayli düştü ve geçen sene 250 kasa nar topladım bu yıl ise 150 kasa nar topladım. Tarlada narımızın kilosunu 2 TL’den satıyoruz, Siirt’te 5 TL’den satılıyor. İstanbul, Bursa, İzmir gibi iller de ise narımız 10-12 TL’den satılıyor” diye konuştu.

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