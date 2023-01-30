Siirt’te yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, yol açılarak hastaneye ulaştırıldı

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Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)- SİİRT’in Şirvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Kasım Ayzit (70), iş makineleriyle yolun açılmasının ardından ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Şirvan ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar ve tipi nedeniyle Elmadalı köyünün yolu kapandı. Köyde yaşayan Kasım Ayzit rahatsızlanınca, yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yolun kapalı olması nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla köye ulaşarak Ayzit’e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi’ne götürülen Ayzit’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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