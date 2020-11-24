Siirt’te uyuşturucu satışı, dronla tespit edildi

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) – SİİRT’te polis ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı havadan dronla tespit edilen bölgede düzenledikleri operasyonda, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının belirlenmesine yönelik kent genelinde uygulama başlattı. Ekipler, dronla havadan yaptıkları takipte, bir sokakta uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Belirlenen bölgeye ‘Narko-56 Operasyonu’nu düzenleyen ekipler, uyuşturucu satışı yapan 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6,58 gram eroin ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

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