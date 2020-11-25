Siirt’te tefecilere operasyon: 6 gözaltı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT’te tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt’te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce kent genelinde tefecilik yapanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda tespit edilen 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, tefecilikten kaynaklanan alacakların not edildiği 5 not defteri, 2 ajanda, 9 senet ve not kağıtları ele geçirildi.

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