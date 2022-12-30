Siirt’te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

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Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)- SİİRT’in Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Şenköy köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Aynur C. (39), Bahattin C. (47), Delal K. (6), Sibel K. (36), Sezgin A. (44) ve Deniz A. (46) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. (DHA)

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