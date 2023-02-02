Siirt’te kara saplanan ambulans ve mevsimlik işçilerin olduğu kamyonet kurtarıldı

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)- SİİRT’in Şirvan ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile Pervari ilçesinde köylerine dönmek isteyen mevsimlik işçilerin bulunduğu kamyonet, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla araçlar, mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Siirt’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şirvan ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde rahatsızlanan Osman Okan (20) için yola çıkan ambulans, köy yolunda kara saplanarak mahsur kaldı. Sağlık görevlilerinin talebi üzerine, bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kapanan yol açılarak ambulansın köye ulaşması sağlandı. Osman Okan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Okan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlçeye bağlı Ormanlı köyündeki elektrik arızasının giderilmesi için yola çıkan enerji şirketinin aracı da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan olmazken, araç karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu bölgeden çıkarıldı.

Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü yolunda da Adana’dan dönen 12 mevsimlik işçinin bulunduğu araç, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbarla bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri aracı mahsur kaldığı yerden kurtararak, Doğan köyüne ulaştırdı. (DHA)

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