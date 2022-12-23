Siirt’te inşaat bekçisinin kulübesi yandı

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Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)- SİİRT’te, inşaattaki bekçi kulübesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Afetevler Mahallesi’ndeki site inşaatının bekçi kulübesinde, sabah saatlerinde yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesi ile alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yapılan ilk incelemede yangının, elektrik kontağından çıktığı belirlendi. (DHA)

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