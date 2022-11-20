Siirt’te fidan yetiştiricileri ile hayvan sahipleri arasında kavga: 7 yaralı

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Gıyasettin TETİK/SİİRT, (DHA)- SİİRT’te fidan yetiştiricileri ile hayvan sahipleri arasında araziye giren hayvanlar nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 1’i kadın 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Siirt-Batman yolu Üçyol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, hayvan sahipleri ile fidan yetiştiricileri arasında araziye giren hayvanlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ç. adlı kadın, S.Ç. ve F.Ç. ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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