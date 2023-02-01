Siirt’te doğum sancısı başlayan kadın, yol açılarak hastaneye ulaştırıldı

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Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)- SİİRT’in Şirvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı başlayan 9 aylık hamile Faber Akgündüz (35), iş makineleriyle yolun açılmasının ardından ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Şirvan ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Ormanlı köyünün yolu kapandı. Köyde yaşayan 9 aylık hamile Faber Akgündüz’ün öğleden sonra doğum sancısı başlayınca, yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Yolun kapalı olması nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresine bildirdi. Sağlık ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla köye ulaşarak Akgündüz’e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akgündüz’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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