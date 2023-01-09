Siirt’te buzlanan yolda minibüs ters döndü: 6’sı ağır 12 yaralı

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Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)-SİİRT’in Pervari ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ters dönen minibüste 6’sı ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Soğuksu köyü yolunda meydana geldi. Mersin’e düğün için giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AHZ 670 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada 6’sı ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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