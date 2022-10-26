Siirt’te bıçaklı kavga; 14 yaşındaki Mustafa öldü

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Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)- SİİRT’te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki Mustafa Kızılkaya, kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Kızılkaya, kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızılkaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Kızılkaya’nın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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