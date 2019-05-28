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28 Mayıs 2019
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İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Tillo ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Siirt’te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Editör Editör

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İçişleri Bakanlığı, Siirt’in Tillo ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Siirt’in Tillo ilçesinde bağlı Çınarlısu Köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan ‘Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu’nda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada teröristlerden birinin ‘Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle ‘Turuncu Kategori’de yer alan sözde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu ‘Ferman Gabar’ kod adlı Naif Meral olduğu kaydedildi.

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