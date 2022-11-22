Siirt’te 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 gözaltı

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Gıyasettin TETİK/SİİRT, (DHA)- SİİRT’in Kurtalan ilçesinde Fırat Canpolat’ın (29) yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtalan çevre yolunda meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Fırat Canpolat vuruldu. Çağrılan ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Canpolat, hayatını kaybetti. Canpolat’ın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin R.H. M.H., H.H., M.H., F.H. ve H.Ö. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Operasyonda silahlı kavgada kullanıldığı belirlenen 2 tabanca ile 1 tüfek de ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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