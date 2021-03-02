Siirtliler, kontrollü normalleşmenin ilk günü büryan lokantasına akın etti

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT’te, koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme döneminin ilk günü halk, kentin en önemli damak tatlarından olan büryan kebabını lokantada yemek için işletmelere akın etti.

Türkiye’de koronavirüs vaka sayılarının en az olduğu iller arasında yer alan, mavi kategorideki Siirt’te, kontrollü normalleşme sürecinin başlaması sevinçle karşılandı. Yaklaşık 4 aydır kapıları müşterilerine kapalı olan kafe, lokanta ve restoranlarda bu sabah ilk müşteriler alındı. Kentin en önemli damak tatlarından büryan kebabını tüketmek için çok sayıda kişi de lokantalara akın etti.

Uzun zaman sonra lokantada müşteri kabul etmekten memnun olduklarını anlatan büryan ustası Murat Kayaalp, yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Kayaalp, “Allah’a şükür, bugün itibarıyla iş yerimizde müşteri ağırlamaya başladık. Daha önce sadece paket servisi yapıyorduk. Bugün müşterilerimiz buraya gelerek iş yerimizde büryan yemenin keyfini yaşadılar. Temennimiz, bu salgının bir an önce bitmesi ve ülkemizin tüm kesiminin normale dönmesidir” diye konuştu.

Çay ocağı işletmecisi Bekir Şen de kontrollü normalleşmenin ilk günü heyecanlı olduklarını belirterek, “Bugün iş yerimizi açtık ve çay satmaya başladım. Bugünü çok özlemiştik” dedi.

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