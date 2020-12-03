Şiire adanmış bir hayat: Hikmet Dönmez

Ankara’da uzun yıllardır şiir ve şiir kitapları ile sanata yön veren Hikmet Dönmez eserleri hakkında bilgi vermek için gazetemize açıklamalarda bulundu. Toplumun okumaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Dönmez, şiirlerinde toplumu ilgilendiren temalara önem verdiğini vurguladı.

Özgür ALTIN/ANKARA

1970’lerde Cahit Öztelli’nin hazırladığı Karacaoğlan’a ait ‘Bütün Şiirleri’ kitabı ile sanat ve şiir dünyasına adım attığını ifade eden Dönmez, toplumsal konuları ile sanat severlerin aradığı o tarzı yansıtmaya devam ediyor. Çok okumanın ve gençlerin çok okumasının önemine dikkat çeken Dönmez ilerlemek için okumanın çok önemli olduğunu vurguladı.

‘EVİMİZDE HEP KİTAP OLURDU’

Çok eski yıllardan beri hayatına kitap ve sanatın girdiğine dikkat çeken Dönmez sözlerine şöyle devam etti; “ Pir Sultan Abdal ve Karacaoğlan şiirleri ilk okuduğum şiirlerdir. Karacaoğlan’ın 1970 yılı basımı Cahit Öztelli’nin hazırladığı ‘Bütün Şiirleri’ adlı kitabını okudum ilk olarak. Evimizde hep kitap olurdu, Hacı Bektaş-ı ve Bektaşiliği anlatan dergiler gelirdi, hatırladığım kadarıyla bunlardan bir tanesi ‘Karahöyük’ içinde Pir Sultan Abdal’ın şiirleri olurdu. Örneğin, Bektaşi Şairleri Antolojisi vardı, 17. Yüzyıl Bektaşi-Kızılbaş Alevi şiirlerinin olduğu, Bunalar Kul Nesimi, Kazak Abdal, Kul Hasan, Derviş Mehmet vd. Bu okuduklarımdan etkilenmedim desem yalan olur. Günümüz şairlerinden, şimdi aramızda olmayan Cemal Safi tanışıp sohbet ettiğim bir insandı gerek sohbeti gerekse şiirleri ile bende etki bıraktı. Unutmadan söylemem gerek, Babaannemin de Koşuk ya da manzume diye adlandırabileceğimiz türde yazılı olmayan söylemeleri vardı. Herhangi bir konu veya kişi hakkında hemen ayaküstü söylerdi, ezberinde de oldukça çok vardı.”

Sadece şiirlere dair değil başka kitapları da hayatına kattığını ifade eden Dönmez ama şiirin yerinin farklı olduğunu ifade etti. Dönmez; “ Başka kitaplar da vardı, Eba Müslüm Horasan’ın hayatı, 1957 yılı basımı, Balıkçı ile Dev vardı, daha fazla da yoktu bunlar da bana çok saçma gelirdi o yaşımda bile Cüneyt Arkın’ın Battalgazi filmleri gibi abartılı geliyordu, benim eğilimim daha çok şiirlerdi.” dedi.

SADECE AŞIK OLMAK GEREKMEZ

Şiir yazmak için sadece aşık olmanın yeterli olmadığını ifade eden Dönmez sözlerine şöyle devam etti; “ Tabii ki âşık olmak gerekmez şiir yazmak için, Karacaoğlan aşka yazarken, Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu başkaldırı şiirleri yazmıştır. Yakın tarihe baktığımızda, Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Enver Gökçe, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ahmet Telli gibi şairlerimizin şiirlerinde, toplumun sorunlarını da aşkı sevdayı da bulabiliriz. Şunu asla aklımızdan çıkarmamamız gerekir, bütün sanat dallarında özellikle de yazılı edebiyatta en büyük Jüri halktır, okuyucudur halkın sorunlarını dile getirmeyen hiçbir sanat dalı varlığını sürdüremez.”

Toplumcu şiirin sadece muhalif olarak tanımlanamayacağını ifade eden Dönmez şunlara dikkat çekti; “Toplumcu gerçekçi şiir yaşama, yaşamın içinde var olan yaşamı şekillendiren emek ve sermaye çelişkisini gören sınıfsal bakan şiirdir. Sadece muhalif olmak değil; Sosyalist, Devrimci ve Sınıfçı muhaliftir. Çünkü hakim sınıfın karşısında ezilen sınıfın yanında yer alır. Yukarıda da sözünü ettiğim, Pir Sultan Abdal, Nazım Hikmet, Enver Gökçe, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Can Yücel, Gülten Akın, Pablo Neruda, Ho Şi Minh, Louis Aragon bunlardan birkaçıdır. Evet toplumu ilgilendiren her şeydir, Sevgide, Nefrette, Barışta, Savaşta buna dahildir. Bir şair nasıl görmez farikada işçiyi, ocaklarda madenciyi, tarlada ırgatı, yurtdışında çifte sömürüye maruz kalan yaban ellerdeki işçiyi, eğitimden, sağlıktan, beslenmeden yoksun yoksul halkı. Yoksa sermayenin beslemesi popüler kültürden başka bir şey olmaz o sanat ‘şiir”

‘İNSAN AKLI BİLİMİ VE SANATI ALMALI’

İnsan aklının bilimi, sanatı ve evrensel çağdaş değerleri alması gerektiğini vurgulayan Dönmez, kaderci anlayışı şiirlerinde dile getirmediğini ifade etti. Dönmez: “ Kader, bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanmaktır. İnsan aklı bilimi sanatı ve evrensel çağdaş değerleri öncelikli almak zorundadır. İnsanların inançlarına asla karışmam ancak inanmadığım bir düşünceyi de insanlara şiirlerimle sunmayı hem ahlaki bulmam hem de riyakarlık sayarım. Zaten günümüzde yeteri kadar yok mu, bu değerler üzerinden sömürü çarkını döndürenler.” dedi.

Şiirin farklı bir doğası olduğunu ifade eden Dönmez: “ Yarışmalara olmazsa olmaz diyenlerden değil ancak yapılıyorsa da katılırım, şiirlerime güveniyorum, kaldı ki dereceye giremeyebilir de giremediği o şiirin kötü olduğu anlamına gelmez, nihayetinde yarışmaya üç yüz, beş yüz şiir giriyor ilk on dereceye giriyor, ilk üç ödül alıyor. Ben olumsuz bakmıyorum. Evet bugüne kadar iki yarışmaya iki şiirimi gönderdim, hece vezni ile yazdığım şiirim, ilk on içine girdi, serbest vezinle yazdığım şiirim de ilk üçe girdi. Dokuz ülkeden yüzlerce şairin katıldığı ‘Covit 19’ ile ilgili yüz elli şiirden oluşan şiir seçkisi yayınlandı, ‘CORONATUFAN’ adıyla orada yayımlandı. Bugüne kadar dergilerde, yerel gazetelerde ve internet gazeteciliği ortamında haber oldu şiirlerim yayımlandı.” şeklinde konuştu.

Aşk, sevgi, barış ve özgürlük konulu şiirlerinin daha fazla olduğunu ifade eden Dönmez;“ Yaşam tarzım ve ideallerimdir. Çünkü evreni ve insanı var eden değerlerdir.” dedi.

‘ÖNCELİKLE ÇOK OKUYACAKLAR’

Gençlere şiir ve sanat hakkında önerilerde bulunan Dönmez, özellikle çok okumanın önemine dikkat çekti. Dönmez: “ Gençler şiir açısından önerebileceğim, şiir yazmak istiyorlarsa öncelikle çok okuyacaklar en çok ta şiir kitaplarını okuyacaklar, bu da yetmez tabii ki çok iyi gözlem yapacaklar. Çağımız teknoloji çağı bir tık ile dünyayı ayağımıza getiriyoruz yeter ki isteyelim, bu bağlamda yukarıdaki ismi geçen şairler köşe taşlarıdır okumalarını önerebilirim. Ayrıca günümüzde öylesine şairler var ki gözden kaçan, ulaşılamayan şiirlerini topluma ulaştıramayan onları okumalarını öneririm. Sol cenahta Nazımı herkes bilir, Sağ cenahta Abdurrahim Karakoçu ve diğerleri. Yazmak için, okumak, gözlemlemek, araştırmak, ha bir de duygusuz şiir yazılmayacağını bilmek gerekir.” dedi.

Şiirin kendisine güvenen herkese açık olduğunu ifade eden Dönmez şunlara değindi; “ Ben kalem tutan, duygusu olan ve kendisine güvenen herkesin yazmasından yanayım. Bazıları parası olan herkes şiir yazdım diye kitap çıkarıyor o nedenle şiir kirliliği oluyor deniliyor. Nereyi kim kirletiyor? Roman yazmak, öykü yazmak, şiir yazmak seçkinlerin işi olmasın sadece, bırakın insanlar yazsın okunmuyorsa zaten bir daha bastırmaz. Daha da bastırıyorsa, yayınevleri kazanır, matbaa kazanır kime ne.”

‘YAZMAK NEFES ALAMAYA DEVAM ETMEK GİBİ’

Yazmayı bırakmayı hiç düşünmediğini ve yazmanın bir nevi nefes almak olduğunu ifade eden Dönmez sözlerine şöyle devam etti; “ Yeni kitabım için şiir seçimlerim bitmek üzere ama ağırdan alıyorum, salgın dönemindeyiz malumunuz fuarlar yapılamıyor, imza etkinliği yapılamıyor benim kitabımın tanıtımını yapacak param billboard kiralama ve siyasi gücüm de yok o nedenle beklemek gerektiğini düşünüyorum, en erken 2021 Mayıs olabilir. Yazmaya devam edecek misiniz sorusunu, yaşamaya nefes almaya devam edecek misiniz gibi algıladım. Yazmak benim için kendimi ifade şekli tabii ki yazacağım ama her gün daha iyiye daha güzele.”

Okumanın önemini tekrar tekrar vurgulayan Dönmez, gazetemize de teşekkür etti; “ Toplumun okumaya yazmaya ihtiyacı var, bu kadar geri kalmamızın, bilimden, sanattan uzaklaşmamızın, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkamamamızın nedeni az okumak az yazmak, klasik deyimle cehalet ve bu okuma yazma eylemini elit kesimin elinde tutması. Eli kalem tutan herkes okusun, yazsın, elendiğinde irisi ufağı seçilir. Bu anlamda en çok ta yerel basına görev düşüyor Sonsöz Gazetesi’ni ve sizin nezdinizde sözünü ettiğimiz konulara katkı sunan tüm yayın organlarını tebrik ediyorum. Başta Sonsöz okurlarına, gazetenin muhabirlerinden dağıtıcılarına kadar emeği geçen herkese, Sevgili ağabeyim Cafer Külahlıoğlu’na ve sana gönlüm dolusu sevgilerimi sunuyorum.”

Hikmet Dönmez röportajımız sonrasında gazetemiz için bir şiirini de okudu. Dönmez; “

KADINLARIMIZ…

Buralarda

Güneşe sereriz umutlarımızı

Şafakla birlikte

İçsesimizle yakarız ağıtlarımızı

Islaktır

Irzına geçilmiş gecelerden kalan

Gül/düşlerimiz

Döl düşer dönmeden onaltımıza

İhtiras cellatlarınca

Teslim alınır gülüşlerimiz

Ondan gayrısı yalan

Buralarda

Açmadan çorağa döner

Gül bahçesi er/gen’lerimiz

Bir puştun kaleminden dökülür

Kadındır artık adımız

Bitmez bir çileye gebe bedenlerimiz

Buralarda

Şahtır Padişahtır babadır kardeştir

Uçkuru boklu dürzüler

Er diye dikerler

Ömrümüzün

Yırtılan mahrem yerine birilerini

Biraz korkak biraz zalim biraz eştir

Buralarda

Devl/et’tir kadın dediğimiz

Oralarda Devlet’tir kadın dediğiniz

Düstura sığınarak kırarlar güllerimizi

Kanamadan düşeriz toprağa

Erk/ekler bilmez öldüğümüzü