Anadolu’yu gençliğe armağan eden ünlü şair Mehmet Emin Yurdakul,

BIRAK BENİ HAYKIRAYIM şiirinde şunları yazmıştır:

“Bırak beni haykırayım, susarsam sen mâtem et ;

Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet,

Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir…”

Şiir,duygu ve düşünceleri en etkileyici,en gerçek ve en kısa bir şekilde ifade etme sanatıdır.Şiir,gönüllerde esinti ve gözlerde buğular yaratır.Anılara, hayata,insana ve geçmişe götürür,geleceğe köprü olur…

İlk kez 1999 yılında UNESCO tarafından ilan edilen ve 21 Mart’ta dünya çapında kutlanan Dünya Şiir Günü’nün amacı “farkındalık yaratmak ve ulusal, evrensel, bölgesel şiir hareketlerine taze bir enerji sağlamak”olarak nitelendiriliyor.



Şiirin sorgulayarak çeşitlilik yarattığını belirten UNESCO, dil çeşitliliğini kutlamak için 21 Mart gününü şiir günü olarak ilan etmiştir.



Şiir okumayı, yazmayı, yayınlamayı teşvik etmeyi amaçlayan Dünya Şiir Günü, önceleri 5 Ekim’de kutlanırken 20. yüzyılın sonlarına doğru 15 Ekim’de kutlanmaya başlanmış. Uzun süredir 21 Mart’ta kutlanan Dünya Şiir Günü, bazı ülkelerde halen bu tarihlerde kutlanıyor.

Türkiye’de yazar ve şair örgütler 21 Mart Dünya Şiir Günü’nünde çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Şiir çağın yankısıdır. Yüreklerin sesi,şairin ve yaşamnın nefesidir.Şiirsiz hayat olmaz.

“Bir rüzgâr gibi geçti zaman/O mutlu günlerin ardından/Hayal,düş gibi hatırlanan/Bir bakışın hatıra kaldı…” Şair Prof.Dr.Muharrem Gerçeker

Şiir, seslerinin yankısını taşır: Kahkahalar, çığlıklar, ıslıklar… Aşk şarkılarına marşlar karışır, ağıtlarda çocuk sesleri harm anlanır. Çok sesli bir korodur şiir, bir orkestra.



Şairler söz ustasıdır. Anadildir ustalığın nedeni. Vay şairlere ana dilini yasaklayana. Vay insanlara şiiri yasaklayanlara! Her dilde aşağılanmalı insanın düş gördüğü dilde yazmasını, şarkı söylemesini engelleyenler. Onlar için sövgüler bile armağan sayılmalı. Adları silinmeli tarihten.



Şiir, seslerinin yankısıdır. Şair bu sesleri işler olan gücüyle. Aşk şarkıları, yaşama övgüleri duyulsun ister şiirinde. Hıçkırıklar aşktan kopsun, bir ağlayış olacaksa çocuğun ilk ağlayışı olsun.



Ve kadınlar, sesleri yüzyıllardır savaşları lanetlemekten yorgun, ağıtlardan kısık, şiirler söylerler güzel günler için, rüzgâra karışır. Onlara şiir yazılmaz, yazılanlar aşka övgüdür belki.



Şiir, hayatın kendisi, özü, sözü ve sesidir. Sokaklardan kopup gelen seslerin uğultusudur. Zafer şiirlerinde ölen askerlerin analarının ağıtı duyulur. Aç çocuk ağlayışları ve kadınların çığlıkları. Bu yüzden ürperir bu şiirleri okuyanlar.Göz yaşı,gönül yaşına ve söz yağmuru fırfınaya karışır.



Şiir yaz ve oku .Şiir hayattır. W.Hugo, “Şair, bana yağmurdan söz etme, yağdır!”diyor.

“Öyle ki hiç bir şair, nesir diline hâkim olmadıkça, büyük bir şiir yazamaz.”Eliot

Gözlerden gönüllere, nefeslerden seslere, kşilerden kişilere ve topluma bir rüzgâr gibi esen, bir sağnak gibi yağan ve çağlayanlar olarak geleceğe hep taşınan şiir hayattır.Hayat şiirdir.

Hayata ruh katan kadın ve erkek tüm şairlere selam olsun.Gönüller şiirlerle dolsun.Dünya Şairler Günü kutlu olsun.