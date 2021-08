“ŞİİR, BAŞLI BAŞINA ZOR BİR ZANAATTİR”

Üniversite öğrencisi aynı zamanda genç bir şair olan Ilgar Yılmaz, edebiyat ve şiir ile olan ilişkisinin nasıl başladığı ve genç bir şair olarak şiir yazmanın kendisi için neler ifade ettiği hakkında gazetemize konuk oldu.

Esma ALTIN/ANKARA

Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğrencisi olarak eğitim hayatı devam eden, aynı zamanda edebiyata ve şiire karşı ayrı bir ilgi duyarak eserler kaleme alan, genç yaşında yayınlanmış bir kitabı da bulunan Ilgar Yılmaz, gazetemize konuk oldu. Hayatının zorlu bir döneminde edebiyata ve şiire sarıldığını ifade eden Yılmaz; “2009 yılı civarları bazı kişisel bunalımlarımdan dolayı yazılar yazmaya başlamıştım. Zaman içerisinde bu durum kendisini güzel bir alışkanlığa çevirdi ve o zamanlarda yazmaya başladığım için şanslıydım çünkü kendime devamlılık arz eden şahane bir meşgale bulmuştum.” şeklinde konuştu.

‘YAZMAYA BAŞLADIĞIM İÇİN ŞANSLIYDIM’

21 yaşında genç bir şair olmasının yanında enerjisini pek çok alanda yararlı hale getiren Yılmaz, yaptığı çalışmalardan bahsetti ve şunları anlattı; “6 yıldır gitar eğitmenliği yapıyorum. Bunun yanı sıra kadın takımlara Yardımcı Voleybol Antrenörlüğü de yaptım. Yaklaşık 12 yıldır yazılar yazıyorum. Şiir, hikaye, deneme vs. Uzun yıllardır şarkılar yazıyorum. Çokça müzik dinleyip hayal gücümü geliştiriyorum. Bilmediğim ve merak ettiğim konular hakkında sıkça araştırmalar yapıyorum. Bu şekilde süren yoğun olmasını istediğim bir hayatım var.”

Yaşadığı sıkıntılı dönemlerde yazarak kendine bir kaçış yolu bulduğuna dikkat çeken Yılmaz sözlerine şöyle devam etti; “2009 yılı civarları bazı kişisel bunalımlarımdan dolayı yazılar yazmaya başlamıştım. Sürekli top oynuyordum. Okulda, okuldan eve gelir gelmez çantayı atıp hemen top oynamaya çıkardım. Çok yorulduğum için gün içinde sakin bir şeyler bulma arayışına girmiştim. O zamanlar bir CD çalarımız vardı, bazı günler top oynamaya çıkmaz CD çalara sevdiğim sanatçıların albümlerinin takıp masaya oturur, hayatı sessize alırdım. Yazardım uzun saatler, el ve parmak eklemlerim alarm verene kadar bu da beni iyi hissettirdi. Zaman içerisinde bu durum kendisini güzel bir alışkanlığa çevirdi ve o zamanlarda yazmaya başladığım için şanslıydım çünkü kendime devamlılık arz eden şahane bir meşgale bulmuştum.”

‘HAYATI ŞİİR OLANLARDANIM’

Şiir yazmanın kendisi için neler ifade ettiğine açıklık getiren Yılmaz şunları dile getirdi; “Burayı iki kısımda inceleyebiliriz. Birinci şiir yazmak için şiir yazanlar, ikincisi hayatı şiir olanlar, ben ikinci kısımdayım. Zorlasak belki roman olur. Fakat şiirin çok yönlülüğünü seviyorum. Ne tarz istersem o tarz yazıyorum. Mensur, kafiyeli, uyaklı, söz sanatlarını kullanarak, serbest dilde veya içimden nasıl geliyorsa.”

Şiir yazmayı hiçbir zaman boş bir vakti doldurmak için bir uğraş olarak görmediğine dikkat çeken Yılmaz şunları ifade etti; “Şiir başlı başına zor bir zanaattir. Bir şair ciddiyetinde olduğunuz zaman bazen kelimeler insanı ciddi anlamda zorlayabiliyor. Bazı anlarda iki yıl bir cümleyi düşündüğüm oluyor. Aylarca bir kelimenin peşinde koştuğum. Öyle bir an geliyor ki cuk diye oturuyor ve içinize siniyor. Böyle anların tadı bir başka oluyor. İnsanı güzel hissettiren cinsten. Yoğun duygular barındıran şiirler yazmanın tam olarak benim işim olduğunu anladığımda henüz küçük bir çocuktum ve o zamandan bu zamana değişmeyen net olaylarımdan birisi, duygusal ve hisli yaşamak diyebilirim.” Herhangi bir konuya ya da temaya bağlı kalmadan şiirler kaleme aldığını belirten Yılmaz şunları ekledi; “Daha çok içimden hangi konular geçiyorsa o konuları ele alıyorum. Başlıca olarak; kadınlar, yalnızlık, umut, kişinin psikolojik bunalımları, bilinçaltı, doğa, basit herhangi bir tema, konu bile yazmam için büyük bir etken.”

‘HİSLİ VE YOĞUN YAZMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİM’

Şiirlerin toplum nezdindeki konumunu değerlendiren Yılmaz şunlara vurgu yaptı; “Açık konuşmak gerekirse, şiirlere eskisi kadar önem verildiğini düşünmüyorum ayrıca diğer yazılara da ama bulunduğumuz ülkede popüler olacağını bildiğiniz anlamsız insanları düşündürmeyen şeyler yazdığınızda hem çok para hem de çok itibar kazanabilirsiniz. Fakat hisli ve yoğun yazmaktan vazgeçmeyeceğim, benliğime aykırı şeyler yapamam, içimden gelmiyorsa yazamam. Sonuç olarak şiirler eskisi kadar büyük rolde değil, doğru düzgün kitap okunmayan bir ülkede, şiir nasıl okunabilir ki ya da büyük bir kitlesel iletişim aracı olabilir ki?

Yayınlanan şiir kitabı hakkında bilgi veren Yılmaz şunları kaydetti; “Aslında Mor Gecenin Yalnızlığı’nı çıkarmayı çok zaman istemiştim, ismine en son karar vermiştim. Yıllar önce çok fazla şiirimi yakıp yırttığım için bir yerden sonra artık yenileri yazma ve yeniden doğma heyecanı sarmıştı. Birkaç yıl doğru düzgün yazamamıştım ve artık doğru zamandı, yazdığım eski şiirlerimin birkaçını toparladım yeni yüzlerce şiir yazdım. 80 civarını da kitapta paylaştım.”

Hala öğrencilik hayatının devam ettiğini belirten Yılmaz, bölümü ile edebiyat arasında bir bağ olup olmadığı hakkında kişisel görüşlerini paylaştı ve şunları söyledi; “RTS bölümünün edebiyatla çok alakası olduğunu düşünmüyorum fakat edebiyatın her şeyle alakası olduğunu düşünüyorum. Diksiyon, güzel konuşma ve karşıdaki kitleyi etkileyici kılma açısından ikisinin de benzer olduğunu ekleyebilirim.”

‘DESTEK GÖRMEYİ KİM İSTEMEZ Kİ’

Kendisi gibi edebiyat ile ilgilenen genç arkadaşlara cesaret verdiğinden ve desteklenmeleri gerektiğinden bahseden Yılmaz şunları belirtti; “Eser üreten yaşıt arkadaşlarıma çokça destek veriyorum. Özgüveni olmayan dostlarıma özgüven yüklemesi yapıyorum, pozitif etki saçıyorum onlara iyi geliyor bu durum. Açık konuşmak gerektiğini düşünüyorum ve beni annem hariç kimse desteklemedi. Ne zaman desteğe ihtiyacım olduğunu görsem ya kimse olmuyor ya da şartlar çok zor oluyor benim için. Lakin kalkmak ve çabalamak bana düşüyor. Olmayacak işler değil kimsenin eline eskisi kadar ihtiyacım yok, eskiden de kendi gücümün farkında değilmişim ondan dolayı, en azından köstek olmasınlar bu benim için yeterli. Ne kadar acının zevk hali değil mi? Ben artık sadece zevk alıyorum, mutlu hissediyorum bir şeyleri yalnız başıma başardığımda ama unutmayalım ki destek görmeyi kim istemez ki?”

İkinci şiir kitabı çalışmasını da tamamladığına işaret eden Yılmaz, kitabı hakkında şu ifadeleri kullandı; “İkinci kitabımı bitirdim ve güzel bir yarışma için teslim ettim. İsmi ‘Vaveyla’ oldu. İçimdeki haykıramadığım çığlık sesleri anlatan bir kitap oldu, eski şiirlerimden de koydum fakat pandemide çok sıkı çalıştım. Sıkılmak kelimesini kendime yasaklamıştım. Bu da benim daha verimli çalışmama sebep oluyor uzun yıllardır. ‘Vaveyla’, melankoli, yalnızlık, aşk, kadınlar, umut ve gündelik konuları el alan, içinde 105 tane şiir bulunan bir şiir kitabı. Önemli bir detay olarak ise 10 tane şiirin geçtiği yerlere gidip o anı yaşattırma amaçlı resmini çekip, o resimleri, çizim yaptırdım. Görsel hafızayı seven biri olarak bu olay insanların daha çok hissetmesi ve anı yaşaması olayda kalmasını daha çok istedim. Emeği geçen dostlarıma teşekkür ederim.”

Son olarak sanatın ve edebiyat dallarının toplumdaki yeri ve önemi ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Yılmaz; “Edebiyatımızın eskiden daha fazla kitlesel bir araç olarak görüldüğü aşikar. Şu an bu durum sosyal medya üzerinden ilerliyor. Keşke edebiyata daha fazla önem verilse, hem kitaplar hem de yazarlar daha fazla rağbet görse. Fakat bu durumun değişeceğini de düşünüyorum. 10 yıl önce birçok şey farklıyken, 50 yıl önce her şey bambaşkayken, 20 yıl sonrasını bilemeyiz. Umarım bizi bol güneşli cıvıl cıvıl günler bekliyordur. Şu an beklediğim kadar iyi olmayan edebiyatımız ve yazarlarımız umarım zamanı geldiğinde istedikleri saygıya kavuşurlar ben de dahil olmak üzere.” şeklinde konuştu.