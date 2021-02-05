“Sigorta sektörü 2021 yılında da güven duygusunu yaşatacak”

İSTANBUL (DHA) – Sigorta sektörünün 2020 yılını iyi bir sınav vererek kapattığını söyleyen Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, sektörün umut dolu olduğu 2021 yılında sigortalıların güven duygusunun tazeleneceğini ve en iyi hizmetin sunulmaya devam edeceğini dile getirdi.

Tüm dünya için zorlu geçen 2020 yılının ardından 2021 yılında ekonomik toparlanmanın ve büyüme oranlarının olumlu gelişmelere zemin hazırlayacağını söyleyen Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, “2020 yılı depremler, su baskınları, dolu yağışları ve devam eden Kovid-19 salgını olmak üzere hepimiz için epey zorlu geçen bir yıl oldu. Hem yıl içerisinde yaşadığımız doğal afetler hem de hepimizi evlere kapatan koronavirüs pandemisi ile yeni tecrübeler deneyimledik, elimizdekilerin kıymetini anladık. Büyük umutlar ile girdiğimiz 2021 yılı toparlanma sürecine girerek yıl içerisinde ekonomik iyileşmelerin oluşacağı ve aynı zamanda sigorta sektörü olarak da olumlu gelişmeler yaşayacağımız bir yıl olması beklentisindeyiz. Salgın sürecinde diğer sektörlere örnek oluşturacak bir performans gösteren Türk sigorta sektörü, bu yıl da sigortalı ve sigortalı adaylarına güven duygusunu yaşatacak. Doğa Sigorta olarak biz de yaygın acente, kaliteli servis ağımız ve müşteri odaklı hizmeti kalitemiz ile sigortalılarımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Daima ileriyi hedeflediğimiz kurum kültürümüz ile başarılı bir yıl yaşayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“TSS’DE FARK YARATTIK”

Pandeminin etkilerine bakıldığında diğer sektörlere kıyasla sigorta sektörünün bu yeni sürece daha hızlı uyum sağladığını dile getiren Kırmızı, “Sektörümüz dijital çalışmaya yatkınlığının avantajıyla bu süreçte yaşanan olası zararları en aza indirdi. Sektörün 2020 verilerine baktığımızda bu yansımayı görüyoruz. 2019’un aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda prim üretiminde yüzde 19,3 oranında artış ile sektör 2020 yılını 82 milyar 575 milyon lira ile kapattı. Branş bazında bakıldığında ise sokağa çıkma yasaklarına rağmen kara araçları sorumluluk branşında yüzde 9.4, kasko branşında yüzde 14 oranında büyüme yaşadık. Vatandaşların sağlık alanındaki sigorta bilinci de yaygınlaştı. Kovid-19’un bu dönemde sağlık sigortalarının önemini artırdığını gördük. Sektör 2020 yılında geçen yıla kıyasla sağlık branşında yüzde 20 büyüme yaşadı. Söz konusu branşın içinde yer alan tamamlayıcı sağlık sigortalarında ise büyüme oranı yüzde 51.7 olarak gerçekleşti. Sektör olarak pandemide iyi bir sınav verdik, biz de Doğa Sigorta olarak Kovid-19 tedavilerini en kısa sürede teminat kapsamına alarak tamamlayıcı sağlık sigortalarında bir fark yarattık. 2021 yılında da hem sektör hem de Doğa Sigorta olarak büyüme oranlarının olumlu bir grafik çizeceğini umut ediyoruz” diye konuştu.

Kovid-19 salgınının Türkiye’de görüldüğü 13 Mart 2020’den itibaren salgınla mücadelenin ilk adımı olarak bir kriz masası ekibi kurduklarını aktaran Kırmızı, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizde görülen ilk Kovid-19 vakasıyla personelimizin yüzde 70’ini evden çalışır şekilde konumlandırdık. Evden çalışma sisteminde çalışmalarına devam eden çalışma arkadaşlarımız operasyon süreçlerini, sağladığımız teknik donanım ve sistem ile eksiksiz ve en ufak bir aksama yaşamadan sürdürdüler. Dijital altyapımıza yaptığımız yatırımlar bize tüm departmanlarımızda iş süreçlerinde herhangi bir kesinti olmadan maksimum verimlilik sağlayarak geri dönüş sağladı.”

“ACENTELER İLE KESİNTİSİZ İLETİŞİM”

Uzaktan çalışma yakın iletişim modeliyle salgın sürecinde acenteler ile olan etkileşimleri ve sağladıkları destek paketleri ile ilgili de açıklamalar yapan Kırmızı, “Acentelerimiz ile kesintisiz iletişimi sürdürdüğümüz bu süreçte acentelerimiz ve iş ortaklarımızın nakit akışını korumak, sağlığın ardından en önemli önceliklerimizdir. Farklı kasları güçlendirecek olan geliştirmeler ile özel oto branşlarında genişletme ve destekten, tıbbi danışmanlık hizmetine kadar, tüm acentelerimize ve ailelerine destek vermeyi bu süreçte amaç edindik. Doğa Sigorta olarak 2020 yılını dengeli ürün üretim yapımız ve kâr ile tamamlamayı başardık. Pandemi sürecinden başarıyla çıkan teknolojik altyapımızı 2021 yılında daha da geliştirecek aksiyonlar almaya devam edeceğiz. Mevcut ürünlerimizde yapacağımız iyileştirmeler ile de sigortalılarımıza en iyi hizmeti sunmayı 2021 yılında da sürdüreceğiz. En önemli dağıtım kanalımız olan acentelerimiz birlikte 2021 yılında da Doğa Sigorta olarak kurum kültürümüz ve müşteri odaklı yaklaşımımız ile sigortalılarımızın beklentilerini karşılamaya en iyi şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.