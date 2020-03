Sağlık Bakanlığı ile Yeşilay’ın her gün televizyonlarda yayınlanan bir kamu spotu var.

Metni aynen şöyle:

“Kaybettiklerimiz… Ailemiz… Dostlarımız… Sevdiklerimiz… Yerini dolduramayacaklarımız…

Türkiye’de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kaybediliyor.

Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor.

Uluslararası sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken 7 milyon kişi sigara yüzünden ölüyor.

Onlar kazanırken biz kaybediyoruz.”

++

Bu metinden öğrendiğimize göre, dünyada sigara yüzünden her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bir diğer ifadeyle sigara kaynaklı hastalıklardan her gün19 bin 178, her saat 799 kişi ölüyor.

++

Şimdi o soruyu sormanın zamanı:

Korona virüsü sigaranın yanında çok masum değil mi?

Aylardır milyarlarca insanı tedirgin eden, milyonlarcasını karantinada yaşamaya zorlayan, hükümetlere olağanüstü hal ilan ettiren Korona virüsünden bugüne kadar ölenlerin sayısı sadece 4 bin kişi. Yani, sigaranın sadece 5 saatte öldürdükleri kadar…

++

Gelelim bize…

Yine kamu spotundan öğreniyoruz ki, sigara yüzünden Türkiye’de her gün 300 kişi ölüyor.

Ama bugüne kadar Korona virüsünden ölen olmadığı gibi bu virüsün görüldüğü kişi de tespit edilmedi.

++

Sağlık Bakanlığı mevcut tabloyu iyi değerlendirmeli, sigarayla savaşta etkili bir yöntem olarak kullanmalı…

Daha önce de defalarca yazdım.

Sigarayla mücadelenin tek bir yolu vardır, o da sigarayı tıpkı eroin gibi, morfin gibi, esrar gibi, kokain gibi, marihuana gibi, bonzai gibi yasaklamaktır, üretenlere, satanlara ve içenlere ağır cezalar vermektir.

Koronayla mücadeleyi anladık da ondan kat ve kat öldürücü sigaraya karşı kamu spotu hazırlamaktan başka bir şey yapmamak canımı acıtıyor.