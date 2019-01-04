Sigaranın tüp bebek tedavisinde başarı oranını düşüren bir faktör olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yasemin Çekmez, “Sigara kullanımı sperm sayı ve kalitesini azaltmakta dolayısıyla elde edilecek embriyoların sayı ve kalitesi düşmektedir.

Sigara, tedavi başarısı düşecek ve canlı doğum oranları azalacaktır” dedi.

Günümüzde en çok tercih edilen kısırlık tedavilerinin başında Tüp bebek tedavisinin olduğunu vurgulayan Medicana Kadıköy Hastanesi kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Çekmez, tedavi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. düzgün sayı gören kadınların her ay tek bir yumurta oluşturduğunu ifade eden Doç. Dr. Yasemin Çekmez, “Tüp bebek tedavisinde kullandığımız hormon ilaçları ile bu sayıyı artırarak daha çok sayıda yumurta elde etmek amaçlanır. Verdiğimiz ilaçların kullanımı esnasında yumurtalardaki gelişmeyi izlemek ve zorunluluk durumlarda doz ayarlamalarını yapmak suretiyle ultrason ve kan tahlillerinin yapılması gereklidir. Yeterli büyüklüğe gelen yumurtalar gene bir hormon iğnesi yardımıyla olgunlaştırılır ve 36 saat sonra anestezi altında tüp bebek uzmanı tarafından aspirasyon yöntemiyle toplanır. Toplanan yumurtalar laboratuvar ortamında baydan alınan taze spermlerle döllenir. Döllenen yumurtaların embriyo gelişimleri embriyolog tarafından takip edilir” diye konuştu.

HASTANIN YAŞI BAŞARI ORANINI ETKİLEMEKTEDİR

Tüp bebek tedavisinde başarı oranlarının hastanın klinik özelliğine göre değişkenlik gösterdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Yasemin Çekmez, “Başarıyı etkileyen önemli unsurlardan birincisi hasta yaşıdır. 30 yaşın altındaki hastalar için bu oran yüzde 60’a çıkarken, 35 yaş etrafında yüzde 40’a, 40’lı yaşlarda ise yüzde 15’e düşüyor. ancak bu oranlar tedaviyi yalnızca bir defa deneyenler için geçerlidir. Toplam oranlara bakıldığında ise tedaviyi 4 defa yaptıranlarda başarı oranı yüzde 90’ın üzerine çıkıyor. İlk siklusta yüzde 50 olan başarı oranı, bir senede yapılan 4 siklus sonrasında yüzde 90’a çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

OVER REZERVİ AZALDIKÇA TÜP BEBEK BAŞARI ORANI AZALIR

Tüp bebek başarı talihini etkileyen bir başka ölçüt over rezerve olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yasemin Çekmez, “Over rezervi azaldıkça başarı talihi ve canlı doğum oranı giderek azalmaktadır. Bu sebeple 35 yaşın üstünde evli olmayan, evli olup hamilelikplanını ertelemiş olan ya da ailesinde erken yaşta menopoz öyküsü olan kadınlara tüp bebek uzmanına başvurarak anne olma talihlerini kaybetmemeleri için yumurtalık rezervlerini denetim ettirmelerini öneriyoruz. Böylelikle rezervi düşük olan evli eşlerzaman kaybetmeden tüp bebek tedavisine başlayarak, evli olmayan kadınlar da yumurtalarını dondurarak ilerde hamile kalmış olarak anne olabileceklerdir. Günümüzün hastalığı sigara bağımlılığı da başarıyı azaltan bir faktördür. Sigara kullanımı oosit kalite ve sayısını azalttığı gibi benzer biçimde sperm sayı ve kalitesini de azaltmakta dolayısıyla elde edilecek embriyoların sayı ve kalitesi düşmektedir. Sigara içicisi olan kadın ve bay durumunda tedavi başarısı düşecek ve canlı doğum oranları azalacaktır” dedi.

“KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİNİN ÖNEMİ BÜYÜK”

Tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını belirleyen bir başka konuda hastaya göre kişisel tedavinin belirlenmesi ve tek cins tedavinin bütün hastalara uygun olamayacağını bilinmesidir diyen Çekmez, tedavinin kişiye göre oluşturulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Her hastanın ilaçlara dolayısıyla tedaviye cevabı farklılık arz eder. Bu sebeple bütün hastalara aynı tedaviyi uygulamak doğru olmaz. Bunun için kişinin yaşına, yumurtalık rezervine, beden kitle indeksine, daha önceki tedavilere verdiği cevaba bakarak uygun tedavi protokolü belirlenir. kişiye özel tedavinin planlanması başarının anahtarıdır.”