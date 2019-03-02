Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmeliğe göre, sigara paketlerinde çekiciliği azaltan değişiklikler olacakmış. Gazetemizdeki haberde cumartesi günü gördüm. Paketlerde fotoğraflı sağlık uyarısı alanları yüzde 65’ten yüzde 85’e yükselecekmiş.

Paketlerin yanlarına da genel uyarı ve bilgi mesajları geliyormuş. Marka adları paketin yüzeyinin yüzde 5’ini aşamayacakmış ve tek tip yazı karakteriyle yazılabilecekmiş.Bunları yaparak sigarayla mücadele edileceğini sanmak büyük bir yanılgıdır.

Sigarayla mücadelenin tek yolu Türkmenistan’ın yaptığı gibi sigara üretimini, satışını ve içişini toptan yasaklamak, bunları yapanlara tıpkı esrar, morfin, kokain, eroin üreten, satan ve içenlere olduğu gibi ağır cezalar vermektir.

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Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi’nden Dr. Başak Soyluoğlu ve Dr. Kamuran Kuş’un şu tespitleri sigarayla ilgili kararlar alınırken mutlaka göz önünde tutulması gereken uyarılar içeriyor:

-Dünyada her yıl 4 milyon insan sigaradan hayatını kaybediyor. Eğer, gerekli önlemler alınmazsa bu rakamın önümüzdeki 20 yılda 10 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

-Türkiye’de sigara yılda 100 bin insanımızın hayatına mal oluyor. Sigaranın yol açtığı ölümler; trafik, terör ve iş kazalarından meydana gelen ölümlerin toplamından beş kat daha fazla.

-Sigarada 4 bin farklı zehir var. Bunlar arasında kanserojen polonyum, füze yakıtı metanol, böcek öldürücü DDT, fare zehiri arsenik, tuvalet temizleyicisi amonyak, egzoz gazı karbonmonoksit, bağımlılık yaratan nikotin de bulunuyor. Sigara; akciğer, yemek borusu, ağız içi, gırtlak, pankreas ve böbrek kanserlerine yol açıyor, ayrıca kalp krizine, damar tıkanmasına, kangrene, bronşite, astıma ve ülsere neden oluyor.

-Pasif içiciler sigara içen kişinin yanında durarak 3 bin 700 çeşit kimyasal maddeden zarar görüyor. Ne yazık ki akciğerleri tam gelişmediği için çocuklar için risk çok daha ciddi.

-Çocuklarda kanserin yüzde 15’ i babasının sigara alışkanlığından kaynaklanıyor. Sigara içen babaların çocukları kanseri önleyici genden yoksun olarak dünyaya geliyor.

-Hamileliğinde sigara içen annelerin bebekleri yüzde10-15 eksik kilolu ve yine aynı oranda zeka eksikliği ile doğuyor.

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“Sigara yasaklanırsa kaçakçılık artar” diyenlere kulak asılmamalı.



Evet, söz konusu yasakla kaçakçılıkta bir miktar artış olabilir ama milyonlarca kişi de sigarayı bırakmak zorunda kalır.



Esrar, morfin, kokain, eroin serbest olsa bugün Türkiye’de birkaç bin değil milyonlarca uyuşturucu bağımlısı olurdu.