‘Sigara, koronavirüsten 4 kat daha ölümcül’

Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Sanem Karaca, Türkiye’de her yıl sigara nedenli hastalıklardan 80 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Karaca, sigaraya bağlı ölümlerin koronavirüsten 4 kat daha fazla olduğunu dile getirdi.

Sağlık sorunlarına yol açan sigara kullanımı, her yıl dünya genelinde 8 milyon, Türkiye’de ise 80 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Koronavirüs sürecinde de kullanımı tartışılan sigaranın zararlarına yönelik araştırmalar sürüyor. Salgın döneminde sigara kullanımının vücuda virüsün daha kolay girişine neden olduğu ileri sürülürken, hastalığın ağır seyri ve ölümlere neden olduğu da kayıtlara geçti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Sanem Karaca, sigaranın zararları ve koronavirüs dönemindeki durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘HER 15 DAKİKADA SİGARA İÇEN 2 KİŞİDEN 1’İ ÖLÜYOR’

Türkiye’de sigara kaynaklı ölüm sayısının koronavirüsten ölenlere oranla 4 kat daha fazla olduğunu söyleyen Dr. Sanem Karaca, “Tüm dünya da sigara ve diğer tütün ürünlerine baktığımızda, yılda yaklaşık 8 milyon kişinin sigara ve sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle öldüğünü gözlemliyoruz. Bizim ülkemiz için verileri değerlendirdiğimizde, yılda yaklaşık sigaradan 80 bin kişi ölüyor. Bu rakamları günlük olarak düşündüğümüz yaklaşık 223 kişi sigaradan ölüyor. Koronavirüsten ölen kişilere bakacak olursak yaklaşık bir yıllık süre içerisinde 26 bin civarında ölüm gerçekleşti. Bunun ülkemizde sigara nedeniyle ölümlerini değerlendirdiğimizde koronavirüsten ölen insan sayısının 4 katı. Bu da demektir ki her 15 dakikada sigara içen 2 kişiden 1’i ölüyor. Korona daha önce hiç bilmediğimiz bir durum ve biz de tüm dünya gibi şaşkınlıkla karşıladık” dedi.

‘VÜCUDA VİRÜS GİRİŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR’

Sigara kullanımının virüslerin vücuda girişini kolaylaştırdığını belirten Dr. Karaca, şöyle konuştu:

“Genel çerçevede koronavirüs ile sigara kullanımını düşündüğümüzde, sigara kapı reseptörleri dediğimiz reseptörlerimizin ki aynı zamanda virüsün vücudumuza geçmesine kolaylaştıran reseptörlerdir bunlar. Bu reseptörlerin sayısını artıyor. Bu şekilde koronavirüs vücudumuza daha kolay geçer ve hastalığın daha ağır seyretmesine sebep olur. Bu da daha fazla ölümle sonuçlanmasına neden olabilir. Sadece sigaranın kendisinin riskleri dışında, biliyoruz ki sigara içicilerinde akciğerlerde, kalp damar sisteminde hasarlar oluşturabiliyor. Sigara, tansiyon diyabet, kalp ve kanser gibi hastalıklarda çok önemli bir etken. Koronavirüste en sık akciğerleri sevmekle birlikte yine sistemlerimizin birçoğunda hasara neden olmuş oluyor. Hasarlı bir zeminde koronanvirüsün daha ağır seyretmesi takdir ederiniz ki daha fazla oluyor. Tabi ki bu konuda bilimsel çalışmalar maalesef ki yeterli değil. Koronavirüsün varlığının sigara kullanımını artırdığı ya da azalttığı konusunda henüz bir netleşme yok. Ama bu dönem sigara bırakma kararı almak için en uygun zaman. Çünkü, içmeyi bıraktığınız ilk 15 dakika içinde sigaranın içinde bulunan 7 binden fazla zehir vücudunuzda değişikliğe başlıyor. Yani bunun için geç kalınmış bir süreç yok. Ne kadar erken bırakılırsa o kadar faydasını görebiliriz.”

‘SİGARA DUMANININ BULAŞTIĞI 100 KİŞİDEN 10’U HAYATINI KAYBEDİYOR’

Sigaraya başlamayı engellemenin önemli olduğunu vurgulan Dr. Karaca, “Özellikle gençler ve kadınlar üzerine sigara ile ilgili çok fazla politika, reklam ve düzenlemeler yapılıyor ve bunlar insanların sigaraya başlamamaları için motive etmeye çalışıyor. Sigara sadece içen kişiye değil dumanı ile çevresindekilere de ciddi zararlar veriyor. Sadece çevreye yayılan dumandan 100 kişiden 10’u sağlıklı ve sigara içmiyor da olsa buna bağlı ölerek ölüyor. Korona sürecinde ailelerimizi ve sevdiklerimizi korumaya çalıştık ve onlara virüs bulaşmaması için elimizden geleni yaptık. Ama içtiğimiz sigaranın etrafa yayılan dumanıyla biz onları zehirlemeye ve hastalık için bir ortam yaratmaya devam ediyoruz. Çevremizde dumanının bulaştığı mobilya, perde araç içerisi gibi yerleri solumaya maruz kalanlarda da hastalık için bir yatkınlık oluşuyor. Bu nedenle sigaraya başlamamak kadar bırakmak da çok önemli” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI