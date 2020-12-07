Sigara içerken yakalandı, ‘Çekmeyin tek bir dal içtim’ dedi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) – ÇORUM’da, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen koronavirüs denetiminde sigara içerken yakalanan bir kişi, görüntü çeken basın mensuplarına “Çekmeyin bugün tek bir dal sigara içtim” diyerek, çıkıştı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde koronavirüs denetimi yaptı. Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen denetimde sosyal mesafe ve maske kontrolü yapıldı. Sigara içme kısıtlamasına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Denetim sırasında, sigara yasağına uymadığı ve maskesini uygun takmadığı için durdurulan Savaş T., “Herkes içiyordu. İnsanları görünce ben de bir sigara içmek istedim. Onda da yakalandım. Vallahi başıma bugüne kadar böyle bir şey gelmemişti. Şurada soluklanmak için oturup bir sigara içmek istemiştim” dedi. Polis, Savaş T.’ye “Beyefendi siz kimliğinizi verin, daha önce uyarı almış mısınız bir bakalım, hem soluklanırken de sigara içilmez” diye yanıt verdi.

Polisi görünce sigarasını yere atan bir kişi de “Bugün bir tek sigara içtim. Vallahi başka hiç içmedim” dedi. Gazetecilere de “Hey siz ne ayaksınız? Çekmeyin bugün tek bir dal sigara içtim” dedi.

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