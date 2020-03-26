(COVID-19) Koronavirüs’ün İlk hedefleri arasında yaşlılar olduğu kadar sigara içenler de yer alıyor.

Seren Karabulut

Uzm. Klinik Psikolog &

Aile Danışmanı

“Korona virüsler, develer, sığırlar, kediler ve yarasaları kapsayan birçok farklı hayvan türünde yaygın olarak görülen büyük bir virüs grubudur.” Bu virüsler bazen bireylerde soğuk algınlığı olarak açıkladığımız hastalıklara yol açmaktadır. Basit üst solunum yolu problemi olduğu zaman ciddi tedavi edilmeden iyileşme görülebilmektedir. SARS-CoV-2 olarak tanımlanan yeni korona virüsün yol açtığı hastalığın adı ise COVİD-19’dur. Hastalık oldukça hafif durumlardan çok ağır ve ölümcül durumlara kadar değişen geniş yelpazeyle karşımıza çıkabilmektedir.

Ülkemizde de hızla yayılan korona virüs (COVID-19) dünyada binlerce insanın yaşamını tamamen etkiliyor.

Bu virüsün ölümcül olmasının sebebi; Virüsün akciğerde tutunduğu protein olan ACE/2 proteini. ACE/ 2 proteini en çok ; Akciğer, kalp ve proteinde görülüyor. Bu proteinin yol açtığı en önemli problem; proteinin akciğerin iltihap yapmasını ve su toplamasını önlemesine sebep olmasıyla görülüyor. Bu tehlikeli virüs ACE/ 2 ye yapışarak proteinin işlevinde bozulmalara sebep oluyor ve damardaki suların akciğerin içine girmesine sebep oluyor. Bu protein akciğerin iltihap yapmasını ve su toplamasını önlüyor. Akciğerdeki proteine tutunduğu için virüs ölümcül sonuçlar ile karşımıza çıkıyor.

En çok dikkat edilmesi gereken durumlardan birisi ise tütün kullanımı ya da ortamları.

Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma olasılığı 14 kat daha fazla görülmektedir. Bu durumda sigarayı azaltmak değil bırakmak gerekiyor! Korona virüse karşı tütün, elektronik sigara ve nargile kullanımı kapsamında hayatımızı önemli ölçüde etkileyen bir dikkat durumu gerekiyor. Tütün, elektronik sigara ya da nargile kullanımı akciğer kanseri, solunum yolu hastalıkları gibi önemli sağlık sorunlarına sebep olurken, bu hastalıkları taşıyan bireyler korona virüs için dikkat edilmesi gereken risk grubunda bulunuyor. COVID-19’a karşı alınan önlemler içerisinde en dikkat edilmesi gerekenlerden biri tütün ürünlerinin ve elektronik sigaranın kullanılmasının sonlandırılmasıdır. Bu ürünlerin beden sağlığı üzerinde önemli derecede olumsuz ve ölümcül etkilerinin olduğu bilinmektedir. Tütün ve nargile dumanı ve elektronik sigaralarda solunan aerosolü, bağışıklık sistemini baskılayarak fonksiyonlarında sorunlar oluşmasına sebep oluyor. Bu sebeple dumana maruz kalmak, akut ve kronik hastalıklara yol açıyor. Bu dumanlar akciğerde öksürük refleksini bloke ederek, ciddi enfeksiyon oluşumuna sebep olabilen virüs ve bakterilerin solunum yolları ve akciğerde tutunmasında kolaylık sağlayabiliyor. Sağlığımız açısından oldukça önem arz eden COVID-19’un vücut üzerinde kırdığı organ olarak akciğer kapsamında karşımıza çıkarak kendini gösterebiliyor. Sebep olduğu bu olumsuz sebepler kapsamında korona virüse karşı dikkat edilmesi gereken önlemlerin başında tütün ürünlerinden kaçınmak geliyor.

Aktif içicilerde olduğu kadar Pasif içicilerde bu konuda oldukça risk grubu altında yer alıyor!

Hastalığın seyrinin gerçekleştiği vaka sayıları kapsamında hastalığın sıklığı, tedaviyi geciktirme, etkisizleştirme ve ölüm oranlarında tütün kullanımı durumuyla etkisinin 14 kat artışla sonuçlanması akademik araştırmalar ile açıklanmıştır. Tütün kullanımında aktif kullanıcılar kadar pasif içicilerin de sağlık açısından oldukça olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Hem birey hem de toplum sağlığı açısından dumansız ortamlara maruz kalmaktan tam anlamıyla kaçınmak ve tütün kullanımını sonlandırmak hayatımız açısından önemli bir işlev görmekte ve önem arz etmektedir. Bağımlısı olunan maddeler bağışıklık sisteminin yavaşlamasına sebep olurken hastalığa yakalanma riskini arttırıyor ve hastalığın daha ağır seyretmesine sebep oluyor. Aynı anda birden fazla bireyin ortak kullanacağı şekilde hazırlanan nargilelerde başta solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere bir kısım enfeksiyonların yayılımında önemli ölçüde risk durumuna sebep oluyor. Hayatımızı oldukça etkileyen ve küresel çapta bir etki söz konusuyken korona virüs (COVID-19) bu riskler kat kat artış gösterebiliyor.

Sağlığımız için bağımlılık ile karşımıza çıkan her maddeden kaçınmak gerekiyor. Sağlığımızı parça parça önlemler ile değil de bütünsel bir önlem ile korumaya çalışmak başarı şansımızı arttırıyor.

Bu kapsamda beslenme, temizlik, spor ve ruh sağlığımıza dikkat etmek gerekiyor. Yaşamakta olduğumuz bu süreçten en az riskle ya da zararla kurtulmak açısından verilmiş olan önerilere dikkat edilmelidir.

Ruh sağlığımız açısından da dikkat etmemiz gereken durumlar vardır

Koronavirüs sürecinde toplum olarak ikiye ayrıldık; virüsü ciddiye almayanlar ve virüsü hayatının merkezine alıp daha çok anksiyeteye kapılanlar. Bu durumda dikkat edilmesi gereken iki durum vardır; ne merkezimize almalıyız bu virüsü ne de tamamen uzakta tutmalıyız! Tek yapmamız gereken önlemimizi alıp rahatlamak. Tüm dünya üzerinde şuan bu sorun yaşanıyor. Yapılması gereken sağlıklı beslenmek , alınan tedbirlere uymak ve uyku düzenine dikkat etmek. Düzenli nefes egzersizleri bizlere yardımcı olacak. Hayatımızın her döneminde belirli önlemler almamız gerekebiliyor ; Nasıl ki sonbahar, kış, ilkbahar,yaz aylarında olduğu gibi ya da farklı şartlarda farklı önlemler almamız gerektiği gibi bu virüste de belirli önlemler alarak hayatımıza devam edebilmemiz gerekiyor.

Toplum olarak yapmamız gereken

Umudumuzu yaşatıp, tedbirlerimizi alıp yaşamımıza devam edebilmek…