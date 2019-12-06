Vergileri artırıp fiyatını yükselttiler, işe yaramadı… Paketlerin üzerine “Öldürür” yazdılar, işe yaramadı… 18 yaşından küçüklere satışını yasakladılar, işe yaramadı…

Kafe ve restoranlarda içimini engellendiler, işe yaramadı…

Televizyonlarda yayınlanan film ve dizilerde sansür uyguladılar, işe yaramadı…

Kamu spotu yayınlayıp, “Her gün 300 kişiyi öldürüyor” dediler, işe yaramadı…

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Şimdi yeni bir önlem daha geliyor:

5 Ocak’tan itibaren siyah rengin egemen olduğu, bağımlılık yüzünden hastalanan kişilerin fotoğraflarının yer aldığı tek tip sigara paketine geçilecek.

Hemen belirtelim ki bu da işe yaramayacak, milyonlarca vatandaşımız fosur fosur sigara içmeyi sürdürecek.

Çünkü, sigaranın içinde bağımlılık yaratan çeşitli maddeler var.

Bu gerçeği görmezden gelerek atılacak adımlar hayal kırıklığından başka bir yere götürmez bizi.

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Peki, ne yapılabilir?

Daha önce de yazdım.

Yapılacak şey çok basit aslında:

Sigara, tıpkı esrar gibi, eroin gibi, morfin gibi, marihuana gibi uyuşturucu madde kapsamına alınmalı, üretimi satışı ve içimi tümüyle yasaklanmalı, aksine davrananlara caydırıcı hapis cezaları verilmelidir.

Tabii, bunu yaparken, sigara bağımlılarının tedavi edilip iyileştirilmesi için azami gayretin gösterilmesi de gerekiyor.