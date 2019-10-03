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      Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

      Editör -
      Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan Müşerref Çavuş'un (57), 2 yıl önce Çorlu'daki bir bayiden 'sıfır' diye, 82 bin TL'ye satın aldığı otomobilin tavanının 2 kez boyandığı ortaya çıktı.
      Video Haber

      Yenge ve görümce, ekmeklerini denizden çıkartıyor

      Editör -
      MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'te, Rabia Gökbelen (25) ve ağabeyinin eşi Dilek Gökbelen (35), fiber tekne ile denize açılarak, teknelerdeki...
      Eğitim Haberleri

      Mars’ta hayatı yazan öğrenciler ödüllerini Bakan Ziya Selçuk’un elinden aldı

      Editör -
      Bilge Çocuk dergisinin uzay biliminin ve gezegenlerin geleceği hususunda bir bilincin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye genelindeki ortaokul öğrencilerine yönelik Milli Eğitim...
      Güncel Haberler

      Define ararken göçük altında kalan genç

      Editör -
      Kayseri'de, arkadaşı Süha Enes Mert (22) ile birlikte define aramak için gittiği mağarada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Yunus Ergin'in (22) yapılan çalışmalar...
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