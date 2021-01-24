Şifa arayan çocuklara sanatçılardan şarkılarla destek

İSTANBUL,(DHA) ÇOCUK hastalıkları alanında verilen mücadelelere dikkat çekmek ve bu alanlarda farkındalık yaratmak adına aralarında Ahmet Selçuk İlkan, Zekai Tunca ve Ege’nin de içinde bulunduğu bir grup sanatçı, bu akşam saat 21.00’da sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yapılacak canlı yayında şarkılarını seslendirecek.

Melda Kuyucu Kılıç’ın @meldakuyucukilic adresli Instagram hesabından yapılacak canlı yayında sanatçılar, Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Aslı Ortakmaç, KİFDER Başkanı İlknur Görgün, Alerji ile Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Özlem Ceylan, PKU Aile Derneği Başkanı Deniz Atakay ve Sistinozis Hastaları Derneği Başkanı Gülnur Gökmen ile yayında buluşacak. İki saat sürecek canlı yayın programında dernek temsilcileri kendi alanlarında yaptıkları çalışmaları ve ihtiyaçlarını aktarırken programa katılan sanatçılar da kendilerinden istenilen şarkıları seslendirecek.

9 YAŞINDAKİ AYŞEGÜL DE YAŞITLARI İÇİN ŞARKI SÖYLEYECEK

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Türk Pop Müziği’nin önce gelen sanatçılarından oluşan grupta Ahmet Selçuk İlkan, Ayşe Tunalı, Mehsem Özşimşir, Mine Geçili, İsmail Özkan, Emel Taşçıoğlu, Zekai Tunca, Hasan Genç, Canan Geylan, Yahya Geylan, Ayşegül Geylan, Ege ve Melda Kuyucu Kılıç yer alıyor. 9 yaşındaki Ayşegül Geylan da annesi Canan Geylan ve babası Yahya Geylan’la birlikte şifa arayan yaşıtları için şarkı söyleyecek.

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