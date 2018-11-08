Antalya’nın turistik bölgesi Side, tarihidoku ve yapılarıyla yılın 12 ayı binlerce turistiağırlıyor.

Özellikle Avrupalıların ziyaret ettiğiSide’yi, son yıllarda Rus tatilciler de keşfetti. Önceki yıllardatatil planları için Kemer ve çevresini seçen Rus turistler,Side’nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezip görmeyi ihmaletmiyor. Antik tiyatro ile Apollon Tapınağı’nı birbirine bağlayancadde, günün her saati tıklım tıklım. Tarihi yerleri gezerekfotoğraf çeken turistler, Side’nin mistik atmosferine hayrankalıyor.

TARİH KOKUSU

Side Antik Kenti’nde günümüzeulaşan görülebilecek kalıntılar, şehir surları, şehir kapısı,Nymphaeum, su yolu, sütunlu caddeler, evler, Ticaret Agorası, AntikTiyatro, Agora Hamamı (Side Müzesi), Vespasian Çeşmesi ve AnıtsalKapı, Zafer Takı, Dionysos Tapınağı, bazilika, liman hamamı,Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı, Güney Bazilikası, BüyükHamam, Devlet Agorası, Vaftizhane, Piskoposluk Sarayı veBazilikası, Philippus Attius Suru, Side Antik Kentini gezmekücretsiz. Side Müzesi ve Side Tiyatrosu ise ayrı ayrı biletalınarak gezilebiliyor.