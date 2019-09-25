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      Güncel Haberler

      İstanbul’da deprem olasılığı yüzde 60

      Editör -
      Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Hasgür, "İstanbul Depremi’nin bir gün olacağını biliyoruz ama dünkü depreme öncü demek doğru değil. Hesaplamalara göre İstanbul’da deprem olasılığı yüzde 60" dedi.
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      Fransa’da çatıda görüntülenen panter

      Editör -
      Fransa’da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici...
      Kültür-Sanat Haberleri

      Side Dünya Müzikleri Festivali ve Iyeoka konseri

      Editör -
      Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Side Dünya Müzikleri Festivali etkinliğinde, ABD'li şarkıcı Iyeoka konser verdi.
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