Şiddetsiz yaşam ödülleri açıklandı

Sümer: Hem Ödül, Hem de Şiddete Şiddetsiz Tepki
Dernek gönüllüsü Erdal Gülöz tarafından yönetilen toplantıda, Rıza Sümer, ödüllerin kişi ve örgütlere değil, mesleklere ve alanlara verildiğini, söyledi. Ödüller, ”Anneler, Hayvanlar, Çevre Gönüllüleri, Tıp Doktorları, Sağlık Çalışanları, Gazeteciler, Siyasetçiler, İşçiler ve Arama Kurtarma Gönüllüleri” olarak belirlendi.
Sümer, sözlerine şunları ekledi.
“Ödül kararı alınırken, şiddet üretenler değil, şiddete karşı şiddetsiz yöntemlerle mücadele edenler ve şiddet görenler düşünülmüştür.
Türkiye’yi ve Dünya’yı, canlıların ilk ortaya çıkışından beri anneler (kadınlar) ve işçiler, emekçiler yürekleri ile taşımaktadırlar. Türkiye’de ve Dünya’da, annelere, kadınlara, hayvanlara, çevre gönüllülerine, tıp doktorlarına, sağlık çalışanlarına, gazetecilere, siyasetçilere ve işçilere yönelik şiddet ve tehlikeler artarak sürmektedir. Kovid 19 salgını sürecinde, tıp doktorlarının ve diğer sağlık çalışanlarının kahramanlıkları ise anlatılamaz.
Ülkemizde, yeşil alanlara, arazilere, ormanlara, sulara ve hayvanlara yönelik şiddet kıyım düzeyine varmıştır. Bu şiddet türlerine, yaşadıkları alanların kirletilmesine, daraltılmasına, ekonomik şiddete ve adaletsizliğe şiddetsiz yöntemlerle karşı çıkanlarla siyasetçilerin ve halktan maaş alanların iletişim kurmaları gerekirken, polis ve jandarma duvarı oluşturulmaktadır.
Doğal afet, deprem, yangın ve sel diye nitelendirilen şiddet türlerinin nedeni de insanın vahşi yanıdır ve bu vahşi yan, iyileştirilerek insanlaştırılmalıdır.
Dünya ve ülkemin hapishanelerinde, mesleğini yapan gazetecilerin ve siyasetçilerin de bulunması, insana yakışmayan baskıların sürmesi, hem onlara ve hem de yüreği sevgi dolu olanlara karşı kesinlikle şiddettir.
İşçilere ödülde, Soma ve Ermenek’te verilmekte olan şiddetsiz mücadele esas alınmıştır.
Bu ödüller, belirlenen meslek ve alanlarda bulunanlara, şiddetsiz yöntemlerle ömür ve emek verenlere teşekkür ve destek, gördükleri ekonomik, ruhsal ve bedensel şiddete karşı da şiddetsiz tepkidir. Hayvanlara ödül, onlara bu şekilde anlatamasak bile, ilk varoluştan beri şiddet gören tüm hayvanlara yönelik sevgimizin ve onlardan özür dileyişimizin işaretidir.
Salgının etkisi nedeniyle 2019-2020 yıllarını kapsayan ödüller, önümüzdeki yılın ilk aylarında, salgın önlemlerine uygun ve örnek oluşturacak bir şekilde, belirlenen kuruluşlara emanet edilecektir.”
Ödüle Değer Bulunanlar
Ferda Hekimci, ödülde belirlenen alanlar, meslekler ve emanet edilecek kuruluşları şöyle açıkladı.
1-Anneler
Emanet edilecek kuruluşlar: Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği
2-Hayvanlar
Emanet edilecek kuruluş: Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu
3-Çevre Gönüllüleri
Emanet edilecek kuruluş: Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
4-Tıp Doktorları
Emanet edilecek kuruluş: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
5-Sağlık Çalışanları
Emanet edilecek kuruluşlar: T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Hemşireler Derneği
6-Gazeteciler
Emanet edilecek kuruluşlar: Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
7-Siyasetçiler
Emanet edilecek kuruluş: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
8-İşçiler
Bağımsız Maden-İş Sendikası
9-Arama Kurtarma Gönüllüleri
Emanet edilecek kuruluşlar: T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) .
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