Şiddetsiz Toplum Derneği’nden söyleşi 

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Şiddetsiz Toplum Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın önderliğinde (UMAG) yürütülecek olan 30. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında, 25 Ocak 2023 Çarşamba günü, 17.00-19.00 saatleri arasında,

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (Kennedy Caddesi No: 4-Kavaklıdere), insana, hayvana, çevreye-doğaya yönelik şiddete karşı, kadın-erkek birlikteliğinde, dayanışmasında, Şiddetsiz Türkiye ve Dünya Hedefi için ulusal ve uluslararası toplumsal uzlaşı, ittifak sağlanması konusunda bir söyleşi düzenleyecek.

Herkese açık olan ve Şiddetsiz Toplum Derneği Başkan Yardımcısı, uzman psikolog Şenay Ölmez ve eğitimden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Aysel Sadak İltaş’ın yürüteceği söyleşinin açılışını Genel Sekreter Aziyme Arıkan yapacak.

Dernek Başkanı Rıza Sümer’in konuşmasından sonra katılımcılara söz verilecek. Söyleşide, ekteki metin konuşulacak, katılımcı kişi ve kuruluşların görüş, öneri ve yapabilecekleri katkılar alındıktan sonra yapılması gereken ivedilikler belirlenecek.