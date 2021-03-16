Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre 'Çok yüksek riskli iller' arasındaki Trabzon'da cadde ve sokaklari insan yoğunluğu dikkat çekiyor. Trabzon'da 100 bin kişide...