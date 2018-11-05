Kadına şiddeti kendinde hak gören binlerce yılın birikimi erkek egemen kültür anlayışını bir-iki yasa maddesini değiştirerek önlemek mümkün değil.

Uzun, çok uzun zamana ihtiyaç gösteren zorlu bir süreç bu.

Peki, ne yapmalı?

Toplumdaki kültürel değişim gerçekleşinceye kadar kadınlar şiddet görmeye devam mı etsinler?

Elbette hayır!

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Kısa vadede alınacak en radikal önlem kadınlara fiziksel savunma tekniklerini öğretmektir.

Örneğin judo harika bir savunma sporudur.

El, kol, bacak hareketleriyle silahsız olarak rakibini alt etmede kullanılabilir. Fiziki olarak zayıf olan kişiler yeteri kadar judo biliyorsa kendisinden çok daha güçlü kişileri yenebilir.

Yine tekvando önemli bir savunma sporudur.

Kung fu’yu da bunlar arasında sayabiliriz.

Sıla, şayet judo, tekvando, kung fu bilseydi o şiddeti görmez, kendisine saldıran partnerine dünyayı dar ederdi.

Sözün özü, ilkokullardan başlayarak kız öğrencilere savunma teknikleriyle ilgili sporlar öğretilmelidir.

APRONDA KAZA

Atatürk Havalimanı’nda iki araç apronda çarpışmış, 10 kişi yaralanmış.

Daha önce deve keserek mezbahaya çevirmiştik apronu.

Şimdi de kaza yaparak E-5’e çevirdik.

Helal olsun bize!

HAYAL VE GERÇEK

Ziya Selçuk, “Hayalim tır şoförü olmaktı” demiş.

Kusura bakmayın; her hayal gerçekleşmez bu ülkede. Ne yapalım, artık Milli Eğitim Bakanlığıyla idare edeceksiniz!