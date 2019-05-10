Şiddete Uğrayan Erkekler

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Birinci Hukuk Dairesi Başkanı Zeynep Öksüzoğlu, TBMM Kadın – Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na bilgi verirken, son 27 ayda Türkiye genelinde 856 bin aile içi şiddet olayının yargıya intikal ettiğini açıkladı.

Öksüzoğlu’nun bunun ardından verdiği bilgi daha da dikkat çekici:

Şiddete uğrayanların yüzde 12’si erkekmiş.

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Biz, “aile içi şiddet” deyince hemen erkeklerin eşlerini dövmesini anlıyoruz.

Ama olayın bir de diğer boyutu olduğu anlaşılıyor.

Demek, son 27 ayda Türkiye’de 102 bin 720 erkek, eşlerinden şiddet gördüğü için yargı yoluna gitmiş, kendilerinin korunmasını, karşı tarafın cezalandırılmasını istemiş.

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Madem kadın-erkek eşitliğinden söz ediliyor, o halde şiddete uğrayan erkeklerin haklarını da kadınların hakları gibi korumak zorundayız.

Hukukta çifte standart olmaz, cinsiyet ayrımcılığı yapılmaz.

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Şiddete uğrayan kadınlar barınma evlerine sığınıyorlar, çeşitli dernek ve vakıfların desteğiyle hukuk mücadelesi veriyorlar, şiddete yönelen erkeklerin cezalandırılmasını sağlıyorlar. Medya da kadına şiddet haberlerini geniş biçimde yansıtıyor.

Erkekler ise şiddet karşısında ne yazık ki çok yalnızlar.

Barınma evlerine gidemedikleri gibi arkalarında çeşitli dernek ve vakıfların desteğini de bulamıyorlar. “Dayak yedik” diyerek medyaya çıkmaya da utanıyorlar.

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Bu tablo büyük bir haksızlığı, ciddi bir eşitsizliği gösteriyor.

Düzeltilmesi gerekir.

Hatırlatayım dedim.