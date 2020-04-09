Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara verilecek cezalar yüzde 50 oranında artırılıyor. Bu cezalar ertelenemeyecek.

Ak Parti ve MHP’nin birlikte hazırladığı yasa teklifinin bir-iki gün içinde Meclis’te kabul edilmesi bekleniyor.

Sağlık çalışanlarının başımızın üstünde yeri var.

Son günlerde salgına karşı hayatlarını hiçe sayarak yaptıkları fedakarlıklar karşısında da minnet duyuyoruz.

Onlara şiddet uygulayanlara cezaların artırılmasına da hiçbir itirazım yok.

Ama şunu unutmamak gerekiyor:

Yasalar karşısında tüm vatandaşlar eşit olmalıdır.

Sadece sağlık çalışanlarına şiddete verilecek cezaları artırırsak hiç de adil olmayan bir tablo çıkar ortaya.

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Bir örnekle açıklayayım:

Diyelim ki bir şehrimizde aynı gün içinde değişik kişilerce aile hekimi ile tapu kadastro ve vergi memurlarına saldırılar yapılsın ve üç saldırgan da yakalanarak adliyeye sevk edilsin.

Meclis’teki yasa teklifi aynen benimsenirse, hakim, karşısına çıkan üç kişiden aile hekimine saldıranı cezaevine gönderirken, tapu kadastro ve vergi memurlarına saldıranların cezalarını yüzde 50 daha az uygulayarak erteleyecek ve muhtemelen onları serbest bırakacak.

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Böyle bir şey adil olur mu?

Teklif Meclis’ten dilerim düzeltilerek geçer.