İSTANBUL (DHA) – Sosyal medya üzerinden Kadına Yönelik Şiddetin konuşulduğu bir programa katılan Tuzla Belediye BaşkanıBaşkan Yazıcı, “Şiddete başvuran insanlar acizdir. Biz, kadın, erkek, yaşlı, genç, yetim, engelli ayırt etmeden herkese Gönül Elleri Çarşısı vasıtasıyla yardım etmeye çalıştık. Şiddet konusunda mağdur olan kadınların mağduriyetlerini ön planda tutup, pozitif ayrımcılık yapıyoruz” dedi.

Moderatörlüğünü sanatçı Aslı Hünel’in yaptığı, sosyal medya üzerineden yayınlanan ‘Aslı Hünel ile Rengarenk’ programının bu haftaki konuğu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı eşi Dr. Fatma Yazıcı oldu. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinada bulunan Yazıcı, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında düzenlenen yayında açıklamalar yaptı. Dr. Yazıcı, “Şiddeti kullanan insanlar acizdir. Fikri veya herhangi bir düşünsel, kendi bilgi birikimi ile cevap veremeyen veya olaylara karşı yanıt veremeyen, eylemde bulunamayan insanlar şiddetle karşılık verir” diye konuştu.

“PCR TESTİM NEGATİF ÇIKTI”

Dr. Şadi Yazıcı son PCR testinin negatif çıktığını belirterek,” Bugün çok şükür PCR testim de negatif geldi. Dolayısıyla bugünkü canlı yayında tüm vatandaşlarımıza sizin vasıtanız ile iletelim. PCR testim negatif. Çok şükür kendimi çok iyi hissediyorum. Solunum sıkıntısı yaşamadım. Halsizlik ve benzeri sıkıntılar ile 14 günü tamamladık çok şükür” ifadelerini kullandı.

“ŞİDDETİ KULLANAN İNSANLAR ACİZDİR”

Şiddeti kullanan insanların aciz insanlar olduğunu belirten Dr. Yazıcı,” Kadına şiddet konusunda, çok klişe ifadeler kullanmak istemiyorum. Şiddetin kendisini kullanan insanlar aciz insanlardır. Fikri veya herhangi bir düşünsel kendi bilgi birikimi ile cevap veremeyen veya olaylara karşı yanıt veremeyen, eylemde bulunamayan insanlar şiddetle karşılık verir. Kadın ve erkek ilişkilerinde, şiddete götürmenin dışında şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu her zaman ifade ettik. Kadına şiddet konusu, en aciz şiddet tarzlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Biz şiddet konusunda mağdur olan kadınlara Gönül Elleri Çarşısı vasıtasıyla, aslında biz kadın, erkek, yaşlı, genç, yetim, engelli gibi herkese yardım etmeye çalışırken bu tür mağduriyetleri de ön plana alıp pozitif ayrımcılık ile yaklaşmaya çalıştık” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Yazıcı, “Ben bütün sağlık çalışanlarına özellikle de bu dönemde, gerçekten cansiperane çalışan bütün sağlık çalışanlarına şahsım ve halkım adına çok teşekkür ederek başarılar diliyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Özellikle de kadına karşı olanı asla kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

“KADIN AYAKTA DURURSA AİLE ÇÖKMÜYOR”

Tuzla’da şiddet konusunda yapılan çalışmaları anlatan Dr. Fatma Yazıcı ise “Bizim Gönül Elleri Çarşımızda gönüllü kadınlardan oluşan Aileyi Güçlendirme Komisyonumuz var. Bize böyle ihbar geldiğinde ya da böyle bir yardım talebi geldiğinde gönüllü kadınlarımız o eve gidiyorlar. O evi incelemeye alıyorlar. Kadını dinliyorlar. Psikolojik desteğe mi ihtiyacı var? Hukuksal desteğe mi ihtiyacı var? Öyle kadınlar var ki kocası uzaklaştırma almış ya da cezaevinde ya da tamamen ayrılmış tek başına ayakta durmaya çalışıyor. Çocuğuna bakmaya çalışıyor. Bu durumlarda evin röntgenini çekiyoruz. Okula gitmeyen çocuk var mı? Kreşe gitmeyen çocuk var mı? Ya da kadın çalışabilecek durumda mı? Bu konuları analiz ediyoruz. Hangi alanlarda ihtiyacı varsa Tuzla Belediyemizin Aile Müdürlüğü ya da Hukuk İşleri ile irtibata geçiyoruz. Sağlık Müdürlüğümüzden psikologlar ile irtibata geçip kadını ayakta tutmaya çalışıyoruz. Çünkü kadın ayakta durursa aile çökmüyor. Çocuklarına sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“KADIN İYİ BİR GÖZLEMCİDİR”

Kadının iyi bir gözlemci olduğunu belirten Dr. Yazıcı,” Bizim ‘Sokak Gönüllüsü’ projemiz de var. Sokak Gönüllülerimizin her sitede, her sokakta, her mahallede olması için çalışıyoruz. Onlar sokağın gözlemcisi gibi çalışıyorlar. Bir hayvana şiddet uygulandığını gördükleri anda bize ihbarda bulunuyorlar. Belediyenin ya da emniyetin ilgili müdürlükleri ile hemen bağlantıya geçiyoruz. Ya da komşusunun şiddet gördüğünü düşündüğü zaman onu ihbar edebiliyorlar. Ya da habersiz ağaç kesiliyor, doğada bir katliam yapılıyor bunları bize haber veren gönüllülerimiz var. Sokak Gönüllülerimize buradan teşekkür ediyorum. Kadın iyi bir gözlemcidir ve her konuya duyarlıdır” dedi.