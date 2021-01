Şiddet uyguladığı iddia edilen koca: Ortada şiddet yok, eşimin psikolojik sorunu var

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da şiddet gördüğü iddiasıyla KADES uygulamasıyla polisten yardım isteyen T.Ö.’nün eşi Kenan Özveren, “Ortada şiddet yok. Eşimin psikolojik sorunu var. Bunu bildiğim için eşim KADES’i aradığı zaman ben de cep telefonuyla yaşananları görüntüledim. Masumiyetim cep telefonu kayıtlarında mevcut” dedi.

Olay, 15 Ocak günü saat 23.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Kenan Özveren ile eşi T.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. T.Ö., eşinin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla telefonunda yer alan KADES programının butonuna basarak, polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine resmi ve sivil polis ekiplerinin yanı sıra, Özel Harekat polisi sevk edildi.

EŞİ ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Olay günü polis aracına alınan T.Ö., eşi Kenan Özveren’den şiddet gördüğünü, evde tüfek olduğunu, iki çocuğunun da evde kaldığını belirtti. Bunun üzerine çelik yeleklerini giyen polis ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı.

1 AY UZAKLAŞTIRMA ALDI

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından, ağabeyinin de gelmesiyle ikna edilen Kenan Özveren, polis ekiplerine kapıyı açtı. Evde bulunan ruhsatlı av tüfeği muhafaza altına alınırken emniyete götürülen Kenan Özveren, ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı, hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildi.

‘EŞİMİN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR’

DHA’ya konuşan Kenan Özveren, “Ortada şiddet yok. Eşimin psikolojik sorunu var. Bunu bildiğim için eşim KADES’i aradığı zaman ben de cep telefonuyla yaşananları görüntüledim. Masumiyetim cep telefonu kayıtlarında mevcut” dedi.

Kenan Özveren, “Eşimle o gün tartıştık. Kendisi üstüme geldi. Hakaret içerikli sözler söyledi. Ben hiçbir şekilde eşime şiddet uygulamadım. O gün de KADES uygulamasına bastıktan sonra üzerime saldırdı. ‘İmdat’ diye bağırmaya başladı. Ben de o esnada hepsini kayıt altına aldım. Ben cani değilim. Karaciğer nakli olan 2 çocuğum var. Ben onlar için mücadele ediyorum. Ben karımı dövecek ve incitecek kadar cani değilim. Karımın telefonda bana attığı hakaret içerikli mesajlar da duruyor. Ben bunları da savcılık ve gerekli yerlere ulaştırarak suç duyurunda bulunacağım” diye konuştu.

‘İKİMİZ DE HASTANEYE GİDELİM DEDİM KABUL ETMEDİ’

Eşinin psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Özveren, “Eşimin kendi içinde çözemediği sıkıntılar var gibime geliyor. Kaç defa hastaneye gidelim dedim. Antidepresan kullandığı zaman hiç sıkıntı yok. İlacı bıraktı ve şu an kendi kendine bir şeyler kuruyor. Beni cezalandırmak için çocukları evde aç bırakıyor. Ben ‘İkimiz de hastaneye gidelim’ diye teklif ettim ama kabul etmiyor. Ailesi de bunun bilincinde zaten” dedi.

‘ÇOCUKLARIM DA ŞAHİT’

Eşinin KADES butonuna bastığı an ile telefonuyla çektiği görüntülerin saatinin aynı olduğuna dikkat çeken Kenan Özveren, “Bu görüntüler ile karımın KADES butonuna bastığı anlar karşılaştırılabilir. Karımın hiçbir şekilde bir yerinde darp izi yoktur. Karım sinirlendi üzerime saldırdı. Bu olaydan sonra da bayıldı. Ben ayılmasını sağladım, kafasını duvara vurmaya çalışıyordu ben elimi altına koydum. Çocuklarım da buna şahittir” diye konuştu.

Yaşanan olaydan sonra 1 ay uzaklaştırma aldığını belirten Özveren, “Şu an arabada yatıyorum. Üzerimdeki kıyafetler de hala aynı. Çocuklarım da karımla birlikte evde kalıyor. Ben onların güvende olduğunu düşünmüyorum” dedi.

O ANLARI KAYDETTİ

KADES uygulamasıyla polisten yardım isteyen T.Ö’nün görüntüleri kocası Kenan Özveren’in cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde, Kenan Özveren eşine ‘Ağzımı burnumu da kırdı de. Kendine iyice zarar ver. Şikayetçi olacağım senden. Git buradan’ derken, T.Ö.’nün de Özveren’in elindeki telefonu almaya çalıştığı görüldü. Tartışmada kadının ‘Telefonu al’ diye bağırması da dikkat çekti.

