AVCILAR’da kendisi ve çocuklarını sürekli döven eşinden boşanan Yeşim Tendik, zor durumda kalınca hayırseverlerin kiraladığı ev ve bağışladığı eşyalarla yaşamını sürdürürken, en büyük isteğinin doğuştan işitme engelli oğlunu ameliyat ettirmek olduğunu söyledi.

Tahtakale Mahallesi’ndeki bir gecekonduda 3 çocuğu ile yaşayan Yeşim Tendik, engelli oğlu nedeniyle 1 yıl önce tanıdığı Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar’ı geçen ay arayarak çok zor durumda olduklarını söyledi. Vardar, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, kadın ve 3 çocuğunun çok zor koşullardaki yaşamını takipçileri ile paylaştı. Bu yayından sonra kimliğini açıklamayan bir hayırsever Esenyurt’taki Örnek Mahallesi’nde bir evin bodrum katını kiralayarak buraya taşınmalarını sağladı. Dernek Başkanı Vardar da, esnaftan imece usulü bağışlanan koltuk ve yemek takımı, halı televizyon ve ünitesi, askılığı getirerek, zor durumdaki kadına teslim etti.

Yeşim Tendik, anne ve ağabeyinin zoruyla 20 yaşında evlendirildiğini, eşinden sürekli şiddet gördüğünü, bir keresinde bardak ile çenesine vurduğunu, dövdüğü oğlunu ayaklarından tutarak balkondan sarkıtarak, elini sobada yaktığını anlattı. Tendik, eş şiddetine dayanamayınca gittiği kadın sığınma evinde çocukları ile 6 ay kaldığını, belirterek, şöyle dedi:

“Mahkeme çocukları bana verdi. Eşim kaçak altın arıyordu. Defineciydi. Gittiği evlerin altını kazıyordu. Bir gün ‘Çocuklarım aç’ demedi. Allah razı olsun AVENDER Başkanı Ahmet bey ilgilendi. 3 yaşındaki oğlum Ahmet Ali Eren’in doğuştan kulakları duymuyor. Yürümüyor. Ameliyat olmasını istiyorum. Ben okuyamadım, çocuklarımın okumasını istiyorum. 6 ay önce ayrıldığım eşimin ailesi, 8 yaşındaki oğlum ile 11 yayşındaki kızımı istedi. Küçük oğlumu engelli olduğu için istemedi. Çocuklarımı onlara vermem. Engelli oğlumun işitebilmesi için 6 bin TL tutan ameliyatı olması gerekiyor.”