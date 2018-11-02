Çiğdemim ve Şiddetsiz Toplum Derneği tarafından mahalle sakinlerini bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, bilgi birikimi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşmak amacıyla düzenlenen ‘Sevgi Var, Hoşgörü Var, Şiddet Yok’ konulu söyleşiye izleyici olarak ben de katıldım. Birbirinden farklı görüşlerin yer aldığı söyleşiye Hulki Cevizoğlu’nun çarpıcı açıklamaları damga vurdu.

Gazeteci, Yazar ve Akademisyen Hulki Cevizoğlu konuşmasında varoluşumuzda bile şiddet olduğunu, insanın yapısında, içinde şiddet bulunduğunu, bunun eğitimle bile yok edilemeyeceğini söyledi. Simgesel şiddetin her yerde karşımıza çıktığını, Şiddetsiz bir toplum olamaz. Şiddet yaradılışımızda var diyen Cevizoğlu sevgi ve hoşgörü ile şiddetin yok edilemeyeceğinin altını çizdi. Cevizoğlu ayrıca her şiddetin arkasında mutlaka bir gerekçenin de bulunduğunu belirterek

“Varoluşumuzda bir şiddet var. Nasıl yaratıldıysak tanrı tarafından, doğa tarafından bir yemek gibi içine tuzu biberi koyuyoruz ya insanın içine de şiddeti koymuşlar. İnsanı yaratan, inşa eden güç her neyse bunu koymuş yani insanın içinde şiddet var. Bu nedenle şiddetsiz bir birey ve bir toplum olması mümkün değil.” dedi.

Şiddet duygusunun insanın içinde olduğu için aynı zamanda kurumsallaştığını da “belirten Cevizoğlu. Şiddetsiz insan olamaz diyerek sözlerini şöyle sürdürdü

Biz büyükbaş hayvanları kesip yiyoruz. Eğer bir kediyi, köpeği kesseydik ya da onlara tekme atsaydık şiddet olurdu değil mi? Çinliler, Japonlar köpeği kesip yiyor. Hintlilerde bizim ineği, danayı nasıl kesip yediğimizi anlamıyor. Yani şiddet toplumsal, kültürel, bölgeye ve dinsel inanca göre değişiyor. Şiddet ne yazık ki kurumsallaşmıştır.

Devlet mekanizması insanoğlunun yarattığı en üstün icattır diyenler var. Örgütlenmiş bir yapı, ortada gözükmeyen soyut ama uygulamaları somut olan bir yapıdır devlet. İnsanların en üst örgütlenmesidir. En üst örgütlenmede, kurumsallaşmada devletler şiddet uyguluyor. Demek ki örgütlenme, kurumsallaşma şiddeti engellemek için yetmiyor.

Şiddet neye göre şiddet? Bir adam birini öldürdüğü zaman adına katil diyoruz. Peki bir kişiyi öldüren katil oluyor da, bir milyon kişiyi öldüren Napolyon’a Fransızlar neden kahraman diyor?

Şiddet insanın içinde vardır ve birçok açıdan şiddet vardır. Bunlar: Bireysel, kitlesel, dinsel, duygusal, psikolojik, simgesel, yönetimsel, hukuksal şiddet var.

Şiddetsiz toplum olur mu? Olmaz. Her şiddetin arkasında bir meşruiyeti dayandırma vardır. Gerekçelere bakarak şiddeti sonlandıramayız.

Şiddetin kökenlerini araştırdığımız zaman çok farklı yerlere geliyoruz. Bizler sonuç olarak şiddetsiz, Pollyanna gibi bir toplum isteyebiliriz ama bu mümkün değil. O zaman ne yapacağız? Hukuk düzenleyici olarak devreye girecek ve kurallar koyacak ki insanlar bu kuralların dışına çıkmasın.”

Şiddetsiz bir toplum oluşturmak için büyük çaba sarf eden Şiddetsiz Toplum Derneği ve Çiğdemim Derneği’nin iş birliğinde Çankaya Belediyesi’nin Çiğdem Mahallesindeki Söyleşiye Gazeteci, Yazar Orhan Uğuroğlu, Gazeteci, Yazar, Akademisyen Hulki Cevizoğlu, Uzman Psikolog Şenay Ölmez ve Avukat Faruk Enes katıldı.

Toplumu bilinçlendirmek amacıyla Çiğdemim ve Şiddetsiz Toplum Derneği tarafından düzenlenen bu tür söyleşilerin artarak devam etmesini bekliyorum.