Şiddet, Ah Vah diyerek bitmez!

Emine Bulut cinayeti toplumda şok etkisi yarattı.

Yurdun dört bir yanında eylemler yapılıyor, kadına yönelik şiddetin durdurulması için gerekli önlemlerin alınması isteniyor.

Öncelikle şunu vurgulamakta yarar var:

Türkiye’de erkeklerin birbirlerine uyguladığı şiddet, kadınlara uyguladıkları şiddetin 4 katı.

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Bireysel silahlanmaya karşı mücadele eden Umut Vakfı’nın araştırmasına göre, ülkemizde 2018 yılında 2 bin 279 kişi cinayete kurban gitti. Öldürülenlerin 440’ı kadın, diğerleri erkek.

Yani, kadına yönelik şiddet sorunundan ziyade genel olarak bir şiddet sorunu ile karşı karşıyayız.

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Peki ne yapmalı?

Bana kalırsa şu önlemlerin acilen alınması gerekiyor:

-Türk toplumunda ciddi bir ruh sağlığı sorunu bulunuyor. Acilen bir ruh sağlığı taraması başlatmalı, suç işleme potansiyeli olanlar belirlenerek tedavi edilmelidir. Tedavi edilemeyenlerin ise başka insanlara zarar vermesini engellemek için gereken önlemler alınmalıdır.

-Uyuşturucu bağımlılığı ve alkolizm suç işleme riskini artırıyor. Bu tür bağımlılıkları olan kişilerin tespit ve tedavileri mutlaka sağlanmalıdır.

-Şeker ve hipertiroidi gibi öfke kontrolünü zorlaştıran hastalıklar konusunda toplum bilinçlendirilmelidir.

-Türkiye’de milyonlarca kişide ruhsatsız silah bulunuyor. Bu silahlar toplatılmalı, silah taşıma ruhsatı verilmesi zorlaştırılmalıdır. Emekli olan subay ve polislerin silahları ellerinden alınmalıdır. Ruhsatsız silah taşımanın cezası artırılmalıdır.

-İşsizlik ve ekonomik sıkıntılar insan psikolojisini olumsuz etkiliyor, suça eğilimi artırıyor. Siyasi iktidarın bu sorunlara acil ve kalıcı çözümler bulması gerekmektedir.

-Bugüne kadar genel bir eğitim seferberliği gerçekleştirilemedi, ortalama eğitim süresi ilkokul düzeyini aşamadı. Suç ve eğitim arasındaki ilişkiyi göz önünde tutarak eğitimin niceliğini ve niteliğini yükseltici çalışmalar yapılmalıdır.

-Köyden kente hızlı göç sonucu geleneksel kültürden kopuldu, ancak gelinen yerde yeni bir kültür oluşturulamadı. Milyonlarca insanın aidiyet duygusundan, aile bağlarından kopuk yaşamaya başlaması onları suça iten bir etken olmaktadır.

-Türkiye’de bir kişi günde ortalama 4 saat televizyon izliyor. Televizyon yayınlarında, özellikle dizilerdeki aşırı şiddet sahneleri insanları olumsuz etkiliyor, suça yönelmelerinde rol oynuyor. Şiddeti bir sorun çözme yolu gibi gösteren bu dizilere karşı önlem alınmalıdır.

-Açılan davalar yıllarca sürüyor. Bu durum, mağdur olan kişilerde, “Cezayı ben kendim keseyim” anlayışının yerleşmesine neden oluyor. Davaların makul bir sürede bitmesi mutlaka sağlanmalıdır.

-Aile içi şiddetin kurbanı olan kadın ve çocukların korunmasına yönelik çabalar yeterli olmuyor, şiddete maruz kalanlar bir süre sonra şiddetin failleriyle bir arada bulunmak zorunda kalıyor. Bu durum önlenmeli, şiddet mağdurları sürekli biçimde devlet koruması altında bulundurulmalıdır.

-Af söylentileri cezaların caydırıcılığını ortadan kaldırıyor, suç eğilimindeki kişilerin, “Yakalanıp mahkum olsam bile bir süre sonra özgürlüğüme kavuşurum” diye düşünmelerine neden oluyor. Af çıkarılmayacağının yetkililer tarafından kesin bir dille açıklanması, ceza alanların infazının da etkin bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.

-Topluma rol model olması gereken siyasi parti yetkilileri, sert ve hırçın konuşma tarzından ve toplumu kamplara bölücü mesajlar vermekten vazgeçmelidir.

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Sonuç olarak şu söylenebilir:

Şiddet sorunu, ah, vah çekerek değil, aklın öncülüğünde önlemler alınarak çözülebilir.