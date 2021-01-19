Sıcak havaya aldanıp kuluçkaya yattı, 6 civciv çıktı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde bir tavuk sıcak havaya aldanıp kuluçkaya yattı, yumurtalarından 6 civciv çıktı.

Burhaniye ilçesinde yaşayan Sabri-Aydan Aydınlıgil’e ait çiftlikte ‘kınalı’ isimli tavuk ortalıktan kayboldu. 22 gün sonra bulunan tavuğun, aradan geçen sürede havaların sıcak olmasına aldanıp, kuluçkaya yattığı ve yumurtalarından 6 civciv çıktığı görüldü.

Kış döneminde yerli tavukların kuluçkaya yattığını hiç görmediği söyleyen Sabri Aydınlıgil, bazı türler dışında tavukların, ilkbahar döneminde kuluçkaya yattığını belirtti.

Ocak ayı ortasına kadar ılık giden havanın hayvanları da etkilediğini ifade eden Sabri Aydınlıgil, “Kınalı tavuk ortadan kayboldu. 22 gün sonra komşu çağırıp; ‘Abi bu tavuk senin mi? Civcivleri gezdiriyor’ dedi. Baktım bizim kınalı, civcivleri gezdiriyor. Altı civciv sahibi yaptı bizi. Onlara gözüm gibi bakıyorum” dedi.

Veteriner Hekimi Murat Turhan da “Mevsim sıcakları normalin üzerinde olduğu için bitkiler gibi hayvanlar da aldandı. Kış şartları oluşmadığından dolayı tavuk kuluçkaya yatıp, civciv çıkardı. Uygun şartlar olduğu sürece civcivlerini büyütecek” dedi.

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